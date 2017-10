Tu câtă importanţă acorzi preludiului?

Tu câtă importanță acorzi preludiului?

Graba strică treaba, spune o vorbă. Nimic mai adevărat, chiar și în pat. Pentru a ajunge pe culmile plăcerii, nu uita de un amănunt important: preludiul.Preludiul are rolul de a mări apetitul sexual și de a-ți induce dispoziția necesară pentru un act sexual reușit. Atingerile senzuale sau chiar jocurile erotice trezesc receptorii plăcerii și vă pregătesc pentru pasul următor.Este un lucru bine știut că preludiul este mult mai important pentru femei decât pentru bărbați. Astfel, se pare că femeile sunt mai excitate de fantezii, de imagini, de gesturi romantice și de cuvinte.Activitatea mentală este, în cazul femeilor, în strânsă legătură cu activitatea sexuală. În plus, se pare că o femeie are nevoie de o perioadă de preludiu de trei ori mai mare decât bărbatul pentru a fi pregătită pentru următorul pas.Totuși, deși nu îl „pretind“ la fel de des ca o femeie, și bărbații au nevoie de preludiu pentru a intra mai bine în atmosferă. În cazul lor, nu este recomandat însă un preludiu prelungit.Mângâierile, indispensabileCe ar fi sexualitatea dacă nu ar exista mângâierile și sărutările, ci numai actul fizic în sine? Totul ar fi mult mai trist și mult mai puțin plăcut. Datorită mângâierilor, plăcerea sexuală poate deveni mult mai mare. Pe întreaga suprafață a corpului se găsesc numeroși receptori ai plăcerii. Acești receptori, pentru a fi „treziți“, au nevoie de o „scânteie”: atingerile.Emoția intensifică plăcerea de 10 oriS-a demonstrat că, atunci când o persoană este îndrăgostită, intensitatea emoțiilor sale este multiplicată de zece ori. Asta pentru că, dacă nu există sentimente, multe persoane nu se simt în largul lor în intimitate.Iar dragostea nu se poate exprima doar prin sex, fără „pregătirea“ actului sexual cu ajutorul cuvintelor și al gesturilor tandre. Muzica romantică sau o cină la lumina lumânărilor, deși par niște exemple banale, ajută foarte mult la creșterea dorinței, mai ales după o zi obositoare.Cum trebuie să fie preludiulAtingerile nu trebuie să ocolească nicio parte a corpului partenerului. Așa că nu fi zgârcit! Răsplata va fi pe măsură, deoarece mângâierile elimină tensiunile și contribuie la apariția unei stări de euforie, iar partenerul va fi mai dezinhibat. Dorința sexuală mai este stimulată și de vederea partenerului care se dezbracă în fața ta sau prin împărtășirea fanteziilor sexuale.Acordați-vă măcar 5 minuteMulți sunt de părere că sexul fără preludiu nu are farmec. Mai mult, există riscul ca unul dintre parteneri să nu simtă plăcere și să nu ajungă la orgasm. Așa că nu ezitați să acordați preludiului măcar cinci minute pentru a fi siguri că veți experimenta plăcerea la intensitatea ei maximă.Sarea și piperul într-o partidă de sexPentru femei, preludiul poate fi mai excitant decât sexul, se arată într-un studiu realizat de un cercetător australian. În cadrul cercetării, 120 de femei cu vârste între 18 și 45 de ani au urmărit filme erotice. S-a observat că majoritatea femeilor au fost excitate de scenele cu îmbrățișări și sărutări și nu de cele care arătau actul sexual în sine.