Trupa suedeză September va încinge atmosfera la Festivalul „Callatis”

Astăzi, în a doua zi a Festivalului „Callatis”, în jurul orei 10.00, în sala de conferințe a hotelului „Paradiso” din Mangalia vor începe lucrările simpozionului „Hai acasă!”. Ca și în anii trecuți, dezbaterile se adresează românilor stabiliți în străinătate. Întâlnirea are drept obiective identificarea problemelor cu care se confruntă diaspora, dar și promovarea turismului și culturii românești în vederea atragerii unui număr cât mai mare de vizitatori străini, dar nu numai. Seara, în jurul orei 18.45, în fața Centrului Cultural Mangalia va evolua grupul de dans sportiv „Callatis Fantasy”, coordonat de către Oana Pencea. De asemenea, localnicii și turiștii adunați în Piața Republicii, din centrul Mangaliei, vor putea urmări un spectacol de dansuri populare. La ora 21.00 se va da startul unei noi seri muzicale pe scena-scoică, prestațiile artiștilor derulându-se sub genericul „Dialoguri gen Callatis”. În deschidere, va susține un recital extraordinar „September”, o trupă dance din Suedia. Pe numele său adevărat Petra Marklund, solista grupului a devenit cunoscută în întreaga lume datorită hit-urilor „Sa-tellites”, „La la (Never Give It Up), „September All Over” sau „Looking for love”. Vor mai „dialoga” cu publicul strâns în Portul Turistic Mangalia DJ Project, Alexandra&Crush, Nico, Vlad Miriță, Andreea Bălan, Keo, Alex, Marius (ex Accent), Anda Adam, Giulia, Cabron, ConnectR, Lala Girls. În aceeași seară va începe și cea de-a IV-a ediție a Festivalului de artificii, în cadrul căreia mai multe firme din oraș, dar și din alte colțuri ale țării vor încerca să-și etaleze măiestria și originalitatea, brăzdând cerul orașului cu jocuri de scântei multicolore.