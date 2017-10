Trupa „Luna Amară” va cânta la Stufstock

Una dintre cele mai iubite trupe de rock, formația „Luna Amară” va cânta la Vama Veche în cadrul festivalului Stufstock. Luna Amară este o formație de muzică rock, originară din Cluj-Napoca și fondată în 1999 sub numele de Tanagra Noise de către Nick Fagadar (voce, chitară), Gheorghe Farcaș (chitară bass). La scurt timp, alți artiști au completat trupa, elementele nou-introduse fiind remarcabile, un instrument aparte, mai rar întâlnit în muzica rock, fiind trompeta, interpretată de Mihnea Blidariu. Debutul pe scenă a avut loc în primăvara anului 2000, la scurt timp având loc și schimbarea numelui în „Luna Amară” pentru că fanilor le era destul de greu să rețină vechiul nume. Un rol important în destinul și succesul formației îl are managerul Richard Constantinidi (Underdog Management) ce devine al șaselea membru al formației. În 2004 are loc lansarea primului album, „Asfalt“, care reunește piese rodate în cinci ani de concerte live, album foarte reușit în opinia celor mai mulți. Anul 2006 aduce lansarea unui nou disc de studio „Loc lipsa“ (Roton), la realizarea căruia au fost invitați Andy Ghost (Altar), Mihai Iordache (Kumm) și Ombladon (Paraziții). Trupa concertează în peste 40 de cluburi și locații open air din România, precum și în Olanda, Germania, Bulgaria și Turcia. Pe lângă formația „Luna Amară”, Stufstock 7 va aduce pe cele două scene amenajate cele mai bune trupe românești de muzică rock ale momentului, care au susținut concerte extraordinare și în edițiile anterioare ale festivalului. Pe scena secundară, plasată la Goblins & Gulag, vor concerta trupe tinere care nu au mai apărut până acum la Stufstock, dar și trupe care au mai cântat la edițiile anterioare pe scena de tinere talente. Cea de-a VII-a ediție a festivalului Stufstock va avea loc la Vama Veche, în zilele de 3, 4 și 5 septembrie, aducând, anul acesta, doar formații românești, iar intrarea va fi liberă.