Trucuri pentru o pâine proaspătă cât mai mult timp

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La capitolul pâine, românii sunt... delicioși. Prin felul lor de a spune că nu pot mânca un anumit fel de mâncare dacă nu au pâine, că ar putea renunța la orice aliment, dar nu la pâine, că muncesc să aibă bani de pâine, sau că unii oameni sunt buni ca pâinea caldă. Pâinea este așadar un aliment indispensabil în stilul de viață al românilor. Dacă pe vremea bunicii exista pâinea pe vatră, acum sortimentele sunt atât de multe încât nici nu știm ce să alegem. Ba da, ne chinuim de fapt să alegem varianta mai puțin „îndopată” cu coloranți, E-uri, afânători și alte chimicale greu de pronunțat. Și totuși, pâinea e bună, mai ales când e proaspătă. În acest context, Gustarte.ro ne spune cum să depozitezi corect pâinea ca să rămână proaspătă cât mai mult timp:1. În primul rând, nu depozita pâinea în plastic, avertizează brutarul Éric Kayser, autor al cărții „The Larousse Book of Bread: Recipes to Make at Home”. Nu numai că plasticul încurajează creșterea mucegaiului, dar o face și gumoasă.2. În al doilea rând, spune Kayser, nu ține pâinea în frigider. Accelerează procesul de învechire mai rapid ca orice.3. Cel mai bun mod de a păstra pâinea este să o învelești într-un prosop de bucătărie sau într-o pungă de hârtie, apoi să o depozitezi într-un loc uscat.„O baghetă, de exemplu, ar trebui mâncată rapid, cam în cel mult opt ore de când a fost scoasă din cuptor. Dar unii clienți spun că o pot păstra și zece zile astfel”, afirmă Kayser.„Poate să aibă termen de garanție 2-3 zile, dar va avea cel mai bun gust imediat ce a ieșit din cuptor”, mai precizează el.4. Dacă îți rămâne însă pâine și vrei să o mănânci a doua zi caldă, iată un truc simplu: încălzește-o (nu o prăji) într-un cuptor la 250 grade, 10-15 minute și va deveni crocantă din nou.5. O mai poți păstra corect congelând-o. O învelești într-o folie de plastic și apoi o depozitezi direct în congelator. Eviți astfel și risipa. O poți ține acolo în jur de o lună. Apoi, când vrei să mănânci, o arunci într-un toaster sau în cuptor și gata. Vei avea o pâine proaspătă la masă.