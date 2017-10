Trucuri pentru a arăta bine fără machiaj

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este ușor să obții un look fresh, fără să folosești produse de machiaj pentru a acoperi pungile de sub ochi, astfel încât nu vei mai auzi pe nimeni că îți va spune vreodată „arăți obosită!”.Cu siguranță știi toate acele trucuri de beauty când vine vorba să arăți odihnită și să ascunzi pungile de sub ochii obosiți. Dar trebuie să știi că există și alte măsuri pe care le poți lua pentru a te asigura că ai un look fresh, fără să folosești nici un strop de make-up. Citește aceste trucuri și te vei convinge:Fă mișcare de la primele ore ale dimineții!Chiar dacă ți se pare că sună îngrozitor să te trezești cu o oră sau două mai devreme pentru a merge la sala de sport, acest truc chiar funcționează. Gândește-te în felul următor: exercițiile matinale îți vor trezi organismul după un somn lung și vor trimite un mesaj către creierul tău, de genul „Ne-am trezit!”. De asemenea, exercițiile (înviorarea) de dimineață îți pun sângele în mișcare, oferindu-ți un aspect roz, sănătos, treaz.Folosește apa rece ca gheața sau două linguri!Stropește-ți fața cu apă rece ca gheața de îndată ce te-ai trezit, iar în acest fel creierul tău va primi câteva „șocuri”, iar ochii tăi se vor deschide instant. Dacă ești suficient de curajoasă, setează apa la duș pe rece timp de 10 secunde înainte să ieși din duș. Iar dacă ești cu adevărat dedicată cauzei, pune două linguri în frigider sau în congelator cu o seară înainte și pune-le peste ochi dimineața, pentru un efect răcoritor care îți va dezumfla ochii obosiți.Bea cât de multă apă poți în timpul zilei!Încearcă să ții o sticlă de apă pe biroul tău pe tot parcursul zilei și pe măsură ce se golește, reumple-o. Apa îți hidratează organele și creierul, prin urmare nu doar că te vei simți mai trează, dar vei arăta și mai fresh. În plus, toate acele drumuri pe care le vei face până la aparatul de apă te vor menține în continuă mișcare.(sursa:www.feminis.ro)