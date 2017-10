Trucuri în bucătărie

Ştire online publicată Joi, 18 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Urmează o perioadă în care, în orice bucătărie se va găti mai mult decât într-o perioadă obișnuită a anului. De aceea, Elle.ro pune la dispoziție o listă cu sfaturi extrem de utile, pentru a face o treabă cât mai bună când gătim, dar și după ce terminăm de gătit: Bulionul rămas în cutie se păstrează mai bine dacă este transferat într-un pahar, acoperind bulionul cu un strat subțire de ulei.Ceapa folosită pentru salate își pierde iuțeala dacă înainte de a prepara salata, se taie sub formă de peștișori și se freacă apoi cu puțină sare. De asemnea sarea în salate se pune înainte de adaugă uleiul deoarece sarea nu se dizolvă în ulei.Pentru mâncarea de varză, de asemenea, se freacă varza cu puțină sare pentru a fi mai fragedă. Iar conopida își va păstra culoarea albă dacă în apa care fierbe se pune o linguriță de sare. Pentru a îndepărta insectele din conopidă, înainte de fierbere se ține circa o oră în apă rece.Pastele făinoase nu se prind de fundul vasului dacă în timpul fierberii se adaugă puțină sare.Când se fierb legumele proaspete, sarea se pune întotdeauna la început, la legumele uscate, sarea se adaugă cu câteva minute înainte de a fi gata fierte, pentru a nu se întări.Friptura nu se sărează înainte de a fi pusă pe grătar, pentru că substanțele nutritive, sub influența sării, se vor elimina.Zeama de varză murată, atunci când este folosită la acritul ciorbei, mai întâi se fierbe separat într-un vas cu o ceapă, se spumează, abia apoi adăugându-se la ciorbă; legumele verzi se fierb în vase descoperite, în acest fel păstrându-și culoarea; la fierberea legumelor verzi, sarea se adaugă întotdeauna la început, pentru a nu se pierde vitaminele și sărurile minerale; atunci când se soteaza legume, sărarea se va face la sfârșit, pentru a se evita pierderea sucului acestora, umezirea și pentru a se putea rumeni mai repede; după ce se scurge prima apă de la fasole, se adaugă la fiert 2-3 căței de usturoi; pentru ca ardeii să-și păstreze culoarea și după preparare, li se adaugă puțină zeamă de lămâie; usturoiul nu se păstrează la frigider deoarece capătă un gust amărui; pentru prepararea siropului pentru prăjituri, tort etc., se pune zahărul să se dizolve în apă rece și numai după aceea se dă la fiert; amestecat în salate, hreanul le va conferi un gust deosebit; aluaturile de orice fel vor fi mai pufoase dacă vor fi lăsate la rece timp de o oră; ciorba de fasole verde sau uscată va fi mai aromată daca i se adaugă o linguriță de zahăr; mămăliga nu va mai face cocoloașe dacă, înainte de a pune mălaiul la fiert, se stropește cu apă rece; salata de vinete va avea o savoare deosebită dacă încorporăm în ea usturoi în loc de ceapă; mâncarea se face întodeauna la foc mic (nu trebuie să… bolborosească), se amestecă întotdeauna cu lingura de lemn (nu de metal), iar supa , pentru a fi limpede, trebuie se fiarbă descoperită și, de asemenea, la foc mic.