Trucuri ca să doarmă la prânz

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare părinte cunoaște scenariul: copilul este extenuat și are nevoie de odihnă, cască mereu și i se închid ochii de somn, dar nu vrea sub nicio formă să doarmă măcar o oră. Explicația este simplă: copiii vor atât de mult să știe ce se întâmplă în jurul lor încât se tem că dacă vor adormi vor pierde ceva important. Daca puiul tău va dormi zilnic la aceeași oră, de exemplu, după masă, el va ști că asta trebuie să se întâmple în fiecare zi și va fi mult mai cooperant. Dacă înainte de a adormi seara îi citești o poveste, același lucru trebuie să îl faci și înainte de somnul de prânz. De asemenea, este indicat ca el să doarmă în același loc în care doarme și noaptea. Nu îl lăsa să doarmă pe canapea sau în patul vostru. Asta îl va ajuta să asocieze patul lui cu somnul și să adoarmă mai repede. Dacă micuțul tău merge la grădiniță sau la creșă și trebuie să doarmă acolo, încearcă să îl culci și în weekend la aceeași oră la care doarme în timpul săptămânii la grădiniță. Dacă năzdrăvanul doarme noaptea fără să îl rogi sau să îi promiți ceva, la fel va face și în timpul zilei. Deși este frustrant să încerci să convingi un copil să doarmă la prânz, nu trebuie să cedezi ușor și să faci cum vrea el. Încearcă să îi spui că pare obosit și ca are nevoie de somn și că la fel vei face și tu. Apoi, urcă-l în pat, îmbrățișează-l, dă-i un pupic și părăsește camera. Dacă începe să plângă, încearcă să îl liniștești, dar nu trebuie să rămâi să dormi cu el pentru că se va obișnui să doarmă doar când ești lângă el. Dacă nu vrea să doarmă sub nicio formă, lasă-l să se joace și spune-i că nu trebuie să facă gălăgie. Deși nu se va odihni ca atunci când va dormi, faptul că o oră-două nu se va mai agita îi va mai reduce din energie.