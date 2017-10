Troienii iau locul viruşilor în topul ameninţărilor

Troienii iau locul virușilor în topul amenințărilor

Ştire online publicată Luni, 13 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Producătorul român de tehnologie în securitatea datelor BitDefender a detectat 150.000 de noi viruși în prima jumătate a acestui an, de trei ori mai mulți decât în semestrul I al anului trecut, când au fost depistate 48.000 de pericole informatice, potrivit datelor furnizate de BitDefender, citate de www.smartfinancial.ro. Principalele amenințări la adresa calculatoarelor au fost, în ultimele șase luni, virușii transmiși prin e-mail, dar mai ales troienii. Troianul Peed a reprezentat atacul informatic numărul 1 al anului, variantele sale cumulând aproape 30 la sută din totalul infectărilor. Potrivit BitDefender, clasa de troieni Behaves.Like: Trojan.Downloader a ocupat locul secund, în topul BitDefender. Astfel de amenințări virale sunt stopate cu ajutorul tehnologiei proprietare BitDefender B-Have, care permite detectarea lor pe baza analizei comportamentale a acestor aplicații. În prima jumătate a anului, pericolele informatice detectate pe baza analizei comportamentale au însumat 21,4 la sută din totalul virușilor descoperiți. O altă amenințare a fost virusul Win32.Sality.M, un virus polimorfic care se răspândește folosind virusul Bagle ca vector. Virusul Bagle în sine nu a reușit însă să se claseze în topul primelor zece pericole informatice. „Schimbarea treptată de la viruși către troieni în listele Top 10 Malware reprezintă o tendință interesantă în securitatea datelor. Deși popularitatea virușilor ce se transmit pe e-mail scade încet, variantele lor cele mai puternice sunt încă prezente și reprezintă o amenințare constantă pentru sistemele utilizatorilor casnici și ale companiilor", a declarat Viorel Cânjă, șeful laboratoarelor BitDefender. BitDefender este cel mai răspândit produs românesc în întreaga lume, care protejează împotriva amenințărilor peste 41 de milioane de utilizatori individuali și corporate din peste 100 de țări. BitDefender are sucursale în SUA, Marea Britanie, Germania, Spania și România.