Trofeul Miss Diaspora 2007 a trecut oceanul

Ana Sophia Marcu, în vârstă de 23 ani, din Statele Unite ale Americii, este câștigătoarea trofeului Miss Diaspora 2007, decernat, duminică seară, pe scena Festivalului „Callatis”. Ana a fost aleasă în urma notelor acordate de juriul de la „Callatis“ și s-a avut în vedere, printre altele, modul în care cunoaște limba română, tradițiile, la care se adaugă atitudinea și, de ce nu, frumusețea. Ana a plecat doar cu mama ei în America, iar legile emigrării au făcut ca frații ei să rămână în România. Dorește să obțină doctoratul în psihologie și să profeseze ca doctor psiholog. Este pasionată de sporturile în aer liber, iar iarna îi place să… croșeteze și să citească. Pe locul al doilea s-a situat una dintre cele mai mari favorite ale concursului, susținută și de o galerie impresionantă sosită la „Callatis” - Marina Cabici, în vârstă de 18 ani, din Serbia. Totodată, Marina a devenit și imaginea oficială a Hotelului „Paradiso”, din Mangalia. Mama Marinei este româncă din Banatul Sârbesc și este preocupată de afaceri. Tatăl ei este sârb, cu pasiuni pentru artă și afaceri. Marina dorește să devină actriță. Locul al treilea a fost obținut de Andreea Filipoi, în vârstă de 18 ani, din Germania. Andreea a venit în Germania cu mama ei care s-a recăsătorit la Nurnberg. Își dorește să devină designer vestimentar și să-și petreacă o vacanță cu tatăl ei. Pe scena Festivalului „Callatis“, s-au mai decernat numeroase premii speciale, însă, potrivit parti-cipantelor la concurs, dar și organizatorilor, toate fetele au fost decla-rate câștigătoare. „Pentru că s-au întors acasă, au demonstrat că nu au uitat limba noastră; este un punct în plus acordat familiilor de români de afară care știu să își creas-că copiii departe de casă, dar, totuși, cu sufletul aici”, ne-a declarat Geo Saizescu, membru al juriului. De menționat faptul că trofeul Concursului Miss Diaspora este realizat de Walter Pugni, artist plastic italian, care a realizat și trofeele pentru festivalurile de la Veneția și San Remo. Lucrarea a fost creată în urmă cu 10 ani și dăruită organizatorilor „Callatisului” anul trecut, cu ocazia preselecției din Brescia, Italia. Originalul se află la Asociația Profamilia, organizatorul concursului, iar în fiecare an Miss Diaspora primește o copie a lucrării.Ana Sophia Marcu, în vârstă de 23 ani, din Statele Unite ale Americii, este câștigătoarea trofeului Miss Diaspora 2007, decernat, duminică seară, pe scena Festivalului „Callatis”. Ana a fost aleasă în urma notelor acordate de juriul de la „Callatis“ și s-a avut în vedere, printre altele, modul în care cunoaște limba română, tradițiile, la care se adaugă atitudinea și, de ce nu, frumusețea. Ana a plecat doar cu mama ei în America, iar legile emigrării au făcut ca frații ei să rămână în România. Dorește să obțină doctoratul în psihologie și să profeseze ca doctor psiholog. Este pasionată de sporturile în aer liber, iar iarna îi place să… croșeteze și să citească. Pe locul al doilea s-a situat una dintre cele mai mari favorite ale concursului, susținută și de o galerie impresionantă sosită la „Callatis” - Marina Cabici, în vârstă de 18 ani, din Serbia. Totodată, Marina a devenit și imaginea oficială a Hotelului „Paradiso”, din Mangalia. Mama Marinei este româncă din Banatul Sârbesc și este preocupată de afaceri. Tatăl ei este sârb, cu pasiuni pentru artă și afaceri. Marina dorește să devină actriță. Locul al treilea a fost obținut de Andreea Filipoi, în vârstă de 18 ani, din Germania. Andreea a venit în Germania cu mama ei care s-a recăsătorit la Nurnberg. Își dorește să devină designer vestimentar și să-și petreacă o vacanță cu tatăl ei. Pe scena Festivalului „Callatis“, s-au mai decernat numeroase premii speciale, însă, potrivit parti-cipantelor la concurs, dar și organizatorilor, toate fetele au fost decla-rate câștigătoare. „Pentru că s-au întors acasă, au demonstrat că nu au uitat limba noastră; este un punct în plus acordat familiilor de români de afară care știu să își creas-că copiii departe de casă, dar, totuși, cu sufletul aici”, ne-a declarat Geo Saizescu, membru al juriului. De menționat faptul că trofeul Concursului Miss Diaspora este realizat de Walter Pugni, artist plastic italian, care a realizat și trofeele pentru festivalurile de la Veneția și San Remo. Lucrarea a fost creată în urmă cu 10 ani și dăruită organizatorilor „Callatisului” anul trecut, cu ocazia preselecției din Brescia, Italia. Originalul se află la Asociația Profamilia, organizatorul concursului, iar în fiecare an Miss Diaspora primește o copie a lucrării.