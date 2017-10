Tricouri împotriva încălzirii globale

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sienna Miller susține campania împotriva încălzirii globale, alături de alte celebrități. Aceștia poartă tricouri inscripționate cu sloganul „The People Versus Global Warming", realizate special pentru o campanie care se va desfășura în Mumbai, informează femalefirst.co.uk. Piesa vestimentară este în stilul tricourilor inscripționate din anii '80 și a devenit un „must have", fiind disponibil pentru toți cumpărătorii. Tricourile pentru „răcorirea globală" sunt ecologice, făcute din 70% bambus și 30% bumbac. Țesătura din fir de bambus este delicată, aproape translucidă și mai moale decat bumbacul. Are un aspect mătăsos, dar avantajul este că poate fi spalată la mașină și se usucă foarte repede. În plus, orice țesătură făcută din bambus este 100% biodegradabilă. Tricourile pot fi cumpărate de pe site-ul www.globalcool.org.