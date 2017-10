Trei miniştri i-au adormit pe tinerii liberali

La școala de vară

Trei miniștri i-au adormit pe tinerii liberali

Școala de Vară a Tineretului Național Liberal a debutat, ieri, la Costinești. Dezbaterile susținute - în ciuda faptului că tematicile anunțate erau legate de sănătate, educație, modernizarea agriculturii și a comunităților rurale - au avut ca subiecte centrale controversele actuale ale scenei politice autohtone. La deschidere au fost prezenți Magor Csibi, candidat al TNL pentru Parlamentul European, Teodor Meleșcanu, ministrul Apărării, Mihai Voicu, ministru pentru Relația cu Parlamentul și Cristian David, ministru al Internelor și Reformei Administrative. În ciuda temelor de interes imediat pe care seniorii liberali au pus accent, tinerii nu s-au prea arătat interesați de a aprofunda subiectul euro-parlamentarelor sau pe cel al proximei moțiuni a PSD. Meleșcanu, plastic despre PSD Făcând o comparație cu România anului 1938, atunci când societatea românească cunoscuse o perioadă de avânt considerabil, Meleșcanu a discutat despre necesitatea creării unei piețe europene largi și a unei descentralizări. Astfel, ministrul Apărării a afirmat: „PNL nu mimează dorința unei economii libere. Trebuie să realizăm că aceasta este soluția pentru societatea noastră”. Teodor Meleșcanu a abordat și problema trezirii interesului tinerilor, motivării lor în vederea unei campanii europene în care să se contureze un profil credibil al României. În legătură cu aspectele ce țin de securitate și apărare, ministrul a susținut că România nu trebuie să își fixeze ca obiectiv să rămână o țară de frontieră a Uniunii Europene ba chiar, mai mult decât atât, ea trebuie să se implice în rezolvarea problemelor din Balcani. Fiind întrebat cum consideră demersul inițierii unei moțiuni de cenzură de către PSD, Meleșcanu a răspuns plastic: „Fie că nu mai înaintează moțiunea sau o înaintează și nu trece, PSD ori intră în rahat ori se face de rahat!”. Nevăzând îninițiativa PSD nicio perspectivă politică pozitivă, Meleșcanu a conchis că PNL are alte priorități, cea mai importantă fiind aceea legată de proiectul bugetului pe anul 2008. Și pentru că alegerile euro-parlamentare reprezintă acum unul dintre cele mai controversate subiecte, ministrul Apărării a fost întrebat cum privește candidaturile colegilor săi de partid, și anume cele ale lui Mihai Răzvan Ungureanu, Adrian Cioroianu și Ovidiu Silaghi: „Prezența lor pe listă este un argument de forță, dacă ei doresc acest lucru, desigur. De aceea, am solicitat săptămâna aceasta confirmarea candidaturilor. În cazul lui Adrian Cioroianu, dacă va fi ales, decizia de a alege între Externe și Parlamentul European va fi cu siguranță una delicată”, a declarat Meleșcanu. Educarea alegătorilor pentru euro-parlamentare În cadrul evenimentului de ieri, a luat cuvântul și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, care a pus și el accentul pe alegerile europarlamentare, despre care susține că nu se vor bucura de o prezență mare la vot. Mihai Voicu susține că una dintre cauze poate fi un eventual referendum, dar nu exclude nici posibilitatea unei monopolizări a temelor campaniei electorale cu problematici interne, aspect care, ținând cont că vine din partea populației, este totuși motivat. Pentru evitarea confuziilor care pot apărea pe marginea alegerilor euro parlamentare, Mihai Voicu susține că factorul important în educarea alegătorilor constă în activitatea desfășurată de Organizația de Tineret. Migrație și terorism În continuare, Cristian David a luat în discuție problema aderării României la spațiul Schengen, proiect pe care îl preconizează a se finaliza în anul 2011, dar și aderarea la moneda euro, ambele fiind pentru România niște oportunități care trebuie fructificate. David a ținut să menționeze că, printre aspectele negative ale siguranței și securității la nivel European se numără migrația ilegală și riscul terorismului. Printre cele mai arzătoare probleme ale momentului pe care ministrul Internelor și Reformei Administrative le-a supus dezbaterii se numără nivelul alarmant de creștere a actelor de violență verbală și fizică din școlile românești, violența pe stadioane, manifestațiile de stradă și de cartier, ce duc la dezvoltarea delincvenței juvenile, dar și sentimentul scăzut al siguranței proprietății, în special în mediul rural. În ceea ce privește evenimentele din școli s-a întocmit un inventar al unităților de învățământ care prezintă cel mai ridicat risc al iscării unor astfel de evenimente, proiectul „exmatriculării violenței din școli” presupunând activitatea de prevenire și intervenția promptă atunci când este cazul. Școala de Vară nu a părut însă să insufle tinerilor liberali spiritul de comunicare așteptat și nici nu a trezit un interes major față de temele abordate. Exceptând trei tineri liberali care și-au manifestat interesul, prin întrebări pertinente și la subiect, transformând astfel discursurile seniorilor în dezbateri interactive, ceilalți boboci peneliști au ascultat absenți cuvântările iar în sală, undeva în rândurile situate mai în spate, un boboc național liberal nu s-a sfiit să sforăie, cuprins fiind în mrejele somnului.Școala de Vară a Tineretului Național Liberal a debutat, ieri, la Costinești. Dezbaterile susținute - în ciuda faptului că tematicile anunțate erau legate de sănătate, educație, modernizarea agriculturii și a comunităților rurale - au avut ca subiecte centrale controversele actuale ale scenei politice autohtone. La deschidere au fost prezenți Magor Csibi, candidat al TNL pentru Parlamentul European, Teodor Meleșcanu, ministrul Apărării, Mihai Voicu, ministru pentru Relația cu Parlamentul și Cristian David, ministru al Internelor și Reformei Administrative. În ciuda temelor de interes imediat pe care seniorii liberali au pus accent, tinerii nu s-au prea arătat interesați de a aprofunda subiectul euro-parlamentarelor sau pe cel al proximei moțiuni a PSD. Meleșcanu, plastic despre PSD Făcând o comparație cu România anului 1938, atunci când societatea românească cunoscuse o perioadă de avânt considerabil, Meleșcanu a discutat despre necesitatea creării unei piețe europene largi și a unei descentralizări. Astfel, ministrul Apărării a afirmat: „PNL nu mimează dorința unei economii libere. Trebuie să realizăm că aceasta este soluția pentru societatea noastră”. Teodor Meleșcanu a abordat și problema trezirii interesului tinerilor, motivării lor în vederea unei campanii europene în care să se contureze un profil credibil al României. În legătură cu aspectele ce țin de securitate și apărare, ministrul a susținut că România nu trebuie să își fixeze ca obiectiv să rămână o țară de frontieră a Uniunii Europene ba chiar, mai mult decât atât, ea trebuie să se implice în rezolvarea problemelor din Balcani. Fiind întrebat cum consideră demersul inițierii unei moțiuni de cenzură de către PSD, Meleșcanu a răspuns plastic: „Fie că nu mai înaintează moțiunea sau o înaintează și nu trece, PSD ori intră în rahat ori se face de rahat!”. Nevăzând îninițiativa PSD nicio perspectivă politică pozitivă, Meleșcanu a conchis că PNL are alte priorități, cea mai importantă fiind aceea legată de proiectul bugetului pe anul 2008. Și pentru că alegerile euro-parlamentare reprezintă acum unul dintre cele mai controversate subiecte, ministrul Apărării a fost întrebat cum privește candidaturile colegilor săi de partid, și anume cele ale lui Mihai Răzvan Ungureanu, Adrian Cioroianu și Ovidiu Silaghi: „Prezența lor pe listă este un argument de forță, dacă ei doresc acest lucru, desigur. De aceea, am solicitat săptămâna aceasta confirmarea candidaturilor. În cazul lui Adrian Cioroianu, dacă va fi ales, decizia de a alege între Externe și Parlamentul European va fi cu siguranță una delicată”, a declarat Meleșcanu. Educarea alegătorilor pentru euro-parlamentare În cadrul evenimentului de ieri, a luat cuvântul și ministrul pentru Relația cu Parlamentul, care a pus și el accentul pe alegerile europarlamentare, despre care susține că nu se vor bucura de o prezență mare la vot. Mihai Voicu susține că una dintre cauze poate fi un eventual referendum, dar nu exclude nici posibilitatea unei monopolizări a temelor campaniei electorale cu problematici interne, aspect care, ținând cont că vine din partea populației, este totuși motivat. Pentru evitarea confuziilor care pot apărea pe marginea alegerilor euro parlamentare, Mihai Voicu susține că factorul important în educarea alegătorilor constă în activitatea desfășurată de Organizația de Tineret. Migrație și terorism În continuare, Cristian David a luat în discuție problema aderării României la spațiul Schengen, proiect pe care îl preconizează a se finaliza în anul 2011, dar și aderarea la moneda euro, ambele fiind pentru România niște oportunități care trebuie fructificate. David a ținut să menționeze că, printre aspectele negative ale siguranței și securității la nivel European se numără migrația ilegală și riscul terorismului. Printre cele mai arzătoare probleme ale momentului pe care ministrul Internelor și Reformei Administrative le-a supus dezbaterii se numără nivelul alarmant de creștere a actelor de violență verbală și fizică din școlile românești, violența pe stadioane, manifestațiile de stradă și de cartier, ce duc la dezvoltarea delincvenței juvenile, dar și sentimentul scăzut al siguranței proprietății, în special în mediul rural. În ceea ce privește evenimentele din școli s-a întocmit un inventar al unităților de învățământ care prezintă cel mai ridicat risc al iscării unor astfel de evenimente, proiectul „exmatriculării violenței din școli” presupunând activitatea de prevenire și intervenția promptă atunci când este cazul. Școala de Vară nu a părut însă să insufle tinerilor liberali spiritul de comunicare așteptat și nici nu a trezit un interes major față de temele abordate. Exceptând trei tineri liberali care și-au manifestat interesul, prin întrebări pertinente și la subiect, transformând astfel discursurile seniorilor în dezbateri interactive, ceilalți boboci peneliști au ascultat absenți cuvântările iar în sală, undeva în rândurile situate mai în spate, un boboc național liberal nu s-a sfiit să sforăie, cuprins fiind în mrejele somnului.