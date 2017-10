Trei metropole de vizitat cu 30 euro

Potrivit unui clasament al celor de la Price of Travel, cel mai ieftin oraș european este Sofia, din Bulgaria. Capitala vecinilor este tot mai căutată de turiști datorită prețurilor mici. Nici la capitolul atracții turistice nu stă rău. Iată obiectivele care pot fi vizitate: Muzeul Național de Istorie, Muzeul Arheologic, Muzeul Pământul și Omul, Muzeul Național de Istorie Naturală, Muzeul Etnologic, Cripta Alexander Nevsky, Galeria Națională, Galeria Națională de Artă Străină, Galeria de artă Sofia City, Catedrala Alexander Nevsky, Biserica St. Nedelya, Biserica Sf. Sofia, Biserica Sf. Petka Samard-zhiiska, Biserica Rusească Sf. Nicolae, Moscheea Banya Bashi, Sinagoga, Mânăstirea Dragalevtsi, Teatrul Național Ivan Vazov, Mausoleu Alexander Battenberg, Opera Națională, Clădirea Parlamentului, Băile Publice, Universitatea „Kliment Ohridski”, Casa Partidului, Palatul Național al Culturii. Ai nevoie de doar 20 de dolari pe zi (echivalent în leva) pentru transport, masă, cluburi și vizite în muzee, precum și cazare. Cazare la hostel: 13,70 de leva (inclusiv micul dejun) Transport: 2 leva. Masa: 9,60 de leva, Băuturi/Ieșiri în club: 3 leva. Atracții turistice: 2 leva. Total: 20 de euro. v v v Pe locul al doilea se clasează orașul Cracovia, din Polonia. Pentru a vizita unul dintre cele mai renumite centre culturale din Europa, aici vei cheltui doar 26 de dolari pe zi, însă vei putea vizita numeroase monumente istorice. Iată câteva dintre ele. Castelul Wawel aparține fostei reședințe regale. Azi adăpostește Colecția Națională de Artă, alcătuită din țesături și tapițerii brodate cu fire de aur, pictură ceramică și arme, și Tezaurul Coroanei, care cuprinde sabia de încoronare a regilor. Catedrala Sfânta Maria datează din anul 1220, poartă hramul Adormirii Maicii Domnului. Cuprinde două turnuri de înălțimi și modele diferite. Turnul mai înalt are o înălțime de 81 m și este împodobit cu o spirală gotică și o coroană aurită. Altarul este confecționat din lemn sculptat și prezintă 12 scene cu bucuria Fecioarei Maria și 12 scene cu Maria Îndurerată. Catedrala Wawel aparține stilului arhitectural gotic în mare parte. Pereții săi, din sec. XIV, adăpostesc o varietate de obiecte de artă de la cele gotice la renascentiste, baroce, clasiciste și moderne. Este locul de înmormântare a regilor Poloniei, a mai multor eroi, doi poeți, patru sfinți și un episcop din Cracovia, Sf. Stanislov, ocrotitorul Poloniei. Kazimierz este fostul cartier evreiesc care are nu mai puțin de șapte sinagogi. În cartier se găsesc două dintre cele mai frumoase biserici gotice din Polonia: Sf. Catherine și Corpus Christi. Azi este un amestec inedit de hoteluri elegante, restaurante alături de construcții modeste, mici prăvălii, cafenele, galerii de artă. Muzeul lagărului nazist de la Auschwitz este situat la 60 km de Cracovia, spre sudul Poloniei. Este un complex de lagăre de concentrare și exterminare al Germaniei naziste. Pe lângă blocurile naziste se pot vizita și crematoriile pentru cadavrele deținuților și camerele de dușuri în care erau gazați prizonierii. Salina Wielicza, veche de 700 de ani, face parte din Patrimoniul UNESCO, este situată la 12 km de Cracovia. Mina de sare este una dintre cele mai mari din lume, are nouă niveluri ce cuprind 300 de galerii. Salina cuprinde mai multe încăperi de vizitat, printre care: o sală de concerte, sală de conferințe, restaurante, muzeul și altare de rugăciune, sculpturi de sare. Cazare (hostel): 25 de zloți polonezi. Transport: 5 zloți polonezi. Masa: 21,6 zloți polonezi. Băuturi/ Ieșiri în oraș: 15 zloți polonezi. Atracții turistice (muzee): 12 zloți polonezi. Total: 26,5 euro. Și Bucureștiul se află pe lista celor mai ieftine orașe pe care le putem vizita cu mai puțin de 30 de euro. Numai că știm prea bine cât de aglomerat și sufocat este și de aceea pentru români nu este decât un refugiu pentru a rezolva cele mai diverse probleme. Și atât!