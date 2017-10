Trebuie să ştii

Trebuie să știi

Sâmbătă, 01 Octombrie 2011

r Brașovul a fost înființat de către Cavalerii Teutoni în anul 1211. Conform Enciclopediei Britanice, orașul este menționat pentru prima dată sub numele de Brașov în documente, în anul 1251. Pentru 10 ani, între anii 1950-1960, Brașovul se numește „Orașul Stalin”. Această modificare, realizată în „spiritul vremurilor” de atunci, a avut loc la 6 septembrie 1950, când Marea Adunare Națională a votat Legea numărul 5. Legea reorganiza teritorial județele din perioada Regatului României, iar Orașul Stalin devenea capitala Regiunii Stalin (în care mai erau orașele Odorhei, Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe). r Prima atestare documentară a orașului Cluj Napoca a fost făcută în 1167 sub numele de Castrum Clus. Castrum provine din latină și era folosit de romani pentru a defini taberele militare, iar Clus înseamnă fie „închis” (în latină) fie „trecătoare între munți” (germana - klaus) sau „baraj” (germana - clusa). Primul nume românesc al orașului a fost Cluș. La denumirea de Cluj-Napoca se ajunge în 1974, Napoca fiind numele orașului în timpul ro-manilor. La sfârșitul secolului XIV - începutul secolului XV, populația majoritară a orașului era formată din sași și secui. Ultima cină a lui Mihai Viteazul, înainte de asasinarea lui, a avut loc în Cluj. r În 1930, numărul evreilor ieșeni reprezenta jumătate din numărul populației de origine română. Erau atunci: 63.168 români, 34.662 evrei, 980 germani, 918 ruși, restul până la totalul de 102.872 locuitori fiind reprezentat de maghiari, armeni etc. r Cel mai mare cutremur din România, care a putut fi înregistrat, a avut loc în 1940, pe 10 noiembrie. Magnitudinea acestuia a fost de 7,3 grade, cu 0,1 grade mai mult decât seismul din 4 martie 1977, însă cu 500 de victime mai puțin decât acesta din urmă: 1.000 în 1944 și 1.500 în 1977. Faptul că aceste două cutremure mari din România au fost precedate de către un altul de 7,1 grade, în 1908, a alimentat teoria conform căreia la fiecare aproximativ 30 de ani țara noastră este lovită de un cutremur major. Însă, cutremure de peste 7 grade au avut loc și în 1894 (7,1 magnitudine) și în 1986 (tot 7,1 grade magnitudine), așadar „regula” de 30 de ani nu este foarte corectă.(sursa: http://stiati-ca.com