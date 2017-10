Transformă radical baia doar cu o chiuvetă

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă vrei să schimbi aspectul băii, chiuveta este cea mai importantă piesă de mobilier pe care trebuie s-o ai în vedere, potrivit specialiștilor Casă.grădină.ro. Însă, este foarte importantă și alegerea tipului de chiuvetă care să devină cu adevărat punctual de atracție al băii. Demersul nu este foarte ușor, pentru că pe piață există extrem de multe tipuri, care mai de care mai frumoase. Specialiștii sunt însă de părere să alegi una în funcție de mărimea băii, dar și bugetul tău personal. Iată câteva tipuri interesante:1. Dacă ai nevoie de mai mult spațiu în baie, ar fi bine să optezi pentru o chiuvetă montată în perete. Acest tip îți permite să economisești mult spațiu, motiv pentru care este recomandată mai ales este bună în băile mici.2. Dacă locuiești singur într-un apartament, atunci poți folosi o chiuvetă montată în perete. Ar trebui să eviți să cumperi o astfel de chiuvetă dacă ai copii. Copiilor le este greu să folosească o chiuvetă montată în perete și sunt șanse că această să se deterioreze cu timpul din cauza faptului că cineva s-a agățat de ea în repetate rânduri.3. Chiuveta cu consolă este un alt tip ideal pentru baia ta dacă ai nevoie de un spațiu de depozitare în plus. Pentru că nu există niciun dulap sub chiuvetă, acel spațiu poate fi folosit pentru a depozita diverse lucruri. Cu consolă sunt și cele suspendate. Ele sunt puse pe suporturi, care apoi sunt fixate în perete. În unele cazuri, chiuveta cu consolă este suspendată pe două picioare de susținere.4. Dacă ai mult spațiu în baie, atunci ar trebui să instalezi o chiuvetă cu dulap încorporat. Astfel de tipuri oferă băii un aspect superb, iar odată cu chiuveta ai parte și de un mic dulap montat dedesupt.