Trăistariu iubeşte. De 4 luni

Trăistariu iubește. De 4 luni

Mihai Trăistariu a fost sincer în culise și a spus că a venit la „Callatis" pentru că știe că este un festival cu record de audiență. Mi-a spus rapid că a lansat un nou videoclip și că, în trei săptămâni, va lansa un nou album - Love is - în 14 țări. Și, în mijlocul frazei, s-a trezit că vrea să spună ceva despre Eurovision, să spună că are un mare of: „Lumea să nu mai condamne pe niciun solist aflat acolo pentru că votarea este total aiurea!". Și am mai aflat că are o nouă iubită, o clujeancă. Sunt împreună de 4 luni și... tot înainte.