Training NPA în producţia de film

Training NPA în producția de film

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Organizat în colaborare cu New Producers Alliance (NPA) din Marea Britanie, training-ul va fi susținut, ca și anul trecut, de Anita Lewton, nume sonor în domeniul producției de film: Head of training și membră a Comitetului Director al organizației, producătoare independentă (manager general al societăților londoneze E2 Projects și This Film Company), scenaristă de televiziune/cinema și membră a Consiliului Consultativ al Film London East Projects. Training-ul are ca scop principal stabilirea unei mai bune relații și comunicări între producătorii independenți din România și cei străini, propunându-și să urmărească toate fazele esențiale ale producției de film, detaliind pe parcursul celor cinci zile câte un aspect distinct al domeniului. Cât despre New Producers Alliance din Marea Britanie, este o organizație care se ocupă de pregătirea tinerilor cineaști independenți în domeniul producției de film și al comunicării. Condusă de profesioniști din industria cinematografică, NPA organizează programe de pregătire și workshop-uri pentru cineaști aflați la începutul carierei sau care vor să își îmbunătățească abilitățile relaționale, dar și pe cele creative. Prima temă abordată mâine dimineață este legată de importanța producătorului creativ în Europa de astăzi, concretizată în descoperirea de talente, finanțări pentru dezvoltări, surse globale de finanțare, folosirea piețelor de film, de exemplu Cannes etc. După-amiază va intra în discuție schimbarea imaginii cinematografiei românești (premiile câștigate în festivalurile mondiale) și, astfel, a finanțării. Va avea loc și un studiu de caz, respectiv Daniel Mitulescu, producătorul filmului „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”, regizat de fratele acestuia, Cătălin. De asemenea, va fi comentat un alt câștigător internațional – Cristi Puiu, cu „Moartea domnului Lăzărescu“ și de-acum celebrul Cristi Mungiu, câștigătorul Palme D’Or. Ei vor judeca totul Juriul din acest an al Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți îi va reuni la aceeași masă pe: - La secțiunea scurt metraj: Ion Besoiu – actor, Dana Dimitriu Chelba – manager festival, Ion Șiman – directorul Studioului Moldova Film, Gheorghe Bălășoiu – arhitect scenograf și Mihai Orășanu – producător. - La secțiunea lung metraj: Cristian Tudor Popescu – jurnalist, Alexandru Tocilescu – regizor, Lazlo Kantor – producător și regizor din Ungaria, David Pope – președinte NPA (New Producers Alliance) și Sorin Lucian Ionescu (TV Neptun). Să nu ziceți că nu v-am spus! Programul primei seri a Festivalului (marți, 10 iulie) - Teatrul de vară Ora 22,00 – „California Dreamin' (nesfârșit)", regia Cristian Nemescu Ora 0,30 – „Voi cei vii" (Suedia 2006, regia Roy Andersson) - Grădina cinema „Albatros" Ora 22,00 – „Recviem" (Germania 2006, regia Hans-Christian Schmid) Ora 0,30 - „Venus" (Marea Britanie, 2006, regia Roger Michell) - Arenele Tomis Ora 22,00 – „Cârtița" (SUA 2006, regia Martin Scorsese) Programul primei seri a Festivalului (marți, 10 iulie) - Teatrul de vară Ora 22,00 – „California Dreamin’ (nesfârșit)”, regia Cristian Nemescu Ora 0,30 – „Voi cei vii” (Suedia 2006, regia Roy Andersson) - Grădina cinema „Albatros” Ora 22,00 – „Recviem” (Germania 2006, regia Hans-Christian Schmid) Ora 0,30 - „Venus” (Marea Britanie, 2006, regia Roger Michell) - Arenele Tomis Ora 22,00 – „Cârtița” (SUA 2006, regia Martin Scorsese)