"Trăiesc în ultimele zile un şantaj media de neimaginat”! Află cine a făcut această declaraţie şi de ce!

"Trăiesc în ultimele zile un șantaj media de neimaginat”! Află cine a făcut această declarație și de ce!

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

“Nu sunt nici nebun, nici nu vreau să impresionez! Pur și simplu eram obosit! Toți oamenii din media știu realitatea, știu dosarul și totuși au ales limbajul populist și ușor de vândut! Nu am vrut să mi se ia apărarea ci să se relateze corect!Ce vise am și eu!Vreau sa asigur rudele victimelor, ca nu ma intorc in prim plan in televiziune asa cum gresit cred, și că banii, pe care i-am convenit, îi dau în continuare în contul care a fost închis, deși am avut o înțelegere pe care numai eu am decis să o respect!” a declarat Șerban Huidu, pe blogul personal, citat de realitatea.net.Șerban Huidu a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare în urma accidentului din octombrie 2011 când mașina condusă de el a lovit o Dacia Logan în care și-au găsit sfârșitul trei persoane.