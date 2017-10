Traian Băsescu şi-a luat Dacia Duster

Traian Băsescu și-a luat Dacia Duster

Ştire online publicată Vineri, 09 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Noua mașină a lui Traian Băsescu este Dacia Duster. Președintele a primit vehiculul ieri, în timpul vizitei sale la uzina de la Mioveni. Automobilul, de culoare roșu închis, a fost achiziționat din bani proprii, Băsescu spunând că Duster-ul este „o mașină care trebuie cumpărată”. De la volanul vehiculului, președintele a afirmat că Duster-ul este „un semnal de încredere pentru producția de la Dacia”. „Merită cumpărat și este un vârf al tehnologiei Dacia Renault. Merg cu Logan de mai bine de doi ani. Sunt foarte mulțumit de Dacia Logan. În cele câteva minute cât am stat în mașină, am avut senzația că sunt într-o mașină de calitate. Succesul Duster-ului nu va face altceva decât să consolideze reputația mărcii Dacia, în Europa și în afara Europei”, a mai spus președintele. Duster-ul prezidențial are numărul AG 012010 și, deocamdată, este singurul în această culoare. El a fost verificat înainte de a fi predat de către SPP și va fi supus acelorași inspecții tehnice prin care trec toate mașinile folosite de șeful statului. Cu tot cu modificările specifice de siguranță, prețul mașinii depășește 71.000 lei. Din iunie, Duster-ul ia calea Africii Dacia Duster a fost lansat oficial la începutul lunii martie, în cadrul Salonului Auto de la Geneva, fiind comercializat pe principalele piețe din Europa, Algeria, Maroc și Turcia, în versiunile 4x2 și 4x4. Sub marca Renault, Duster-ul va ajunge și în Ucraina, Iordania, Siria, Liban, Egipt și unele țări din Africa, din luna iunie. În România, prețul de pornire al mașinii este de 10.500 euro (varianta 4x2), respectiv 12.300 euro (varianta 4x4). Angajați mai puțini, profit mai mare În ultimul an, Dacia a angajat 118 șefi și a dat afară 590 de angajați din producție și 104 din administrație. În total, numărul salariaților Dacia a scăzut cu 4,34% (576), de la 13.274 persoane în 2008 la 12.698 în 2009. Potrivit unui raport Dacia, CEO-ul Francois Fourmont, care a ieșit la pensie în 2009, a primit avansuri spre decontare pentru diverse deplasări în interes de serviciu în valoare de 61.669 lei, din care suma cheltuită a fost de 51.669 lei. Automobile Dacia a înregistrat o cifră de afaceri de nouă miliarde lei (2,1 miliarde euro), în creștere cu 17,8% față de anul anterior, în timp ce profitul net a crescut cu 3,7%, la 230,2 milioane lei.