Tradiţii pentru toate gusturile la FESTOP 2007

Tradiții pentru toate gusturile la FESTOP 2007

„Gala Topurilor și a Festivalurilor - Festop“ Năvodari a ajuns, anul acesta, la a treia ediție. În week-end-ul care tocmai s-a încheiat, pe scena amenajată în centrul fostului sat Carachioi s-au perindat vedete pentru toate gusturile, străzile Năvodariului răsunând atât de acordurile melancolice ale unor artiști precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Ovidiu Komornyck, dar și muzica Direcției 5, Morandi, Bere Gratis, Talisman, Shock sau Anei Lesko. Așadar, așa cum susținea și primarul Tudorel Calapod, artiști pentru toate gusturile la această a treia ediție a festivalului de la Năvodari. Amfitrionul celor trei seri a fost Gabriel Cotabiță. 80 de ani de Năvodari Deschiderea festivalului a coincis cu semnarea, vineri seara, a unui acord de înfrățire între Năvodari și orașul spaniol Teruel și a unui parteneriat cu Grupo de Comercio Hispano Romano. Cu ocazia celei de-a treia ediții a festivalului se mai află la Năvodari delegații din Gemlik și Umurbey (Turcia), Kavarna (Bulgaria), Zaragoza (Spania. La recepția de bun venit au participat atât oficialii locali cât și prefectul Dănuț Culețu. Cea de-a treia ediție a Festopului are o însemnătate aparte deoarece anul acesta se împlinesc 80 de ani de la schimbarea denumirii localității din Carachioi în Năvodari. O prezentare inedită a rușilor lipoveni Ajunsă la a doua ediție, Parada Portului Popular a deschis cea de-a doua zi de festival. Aproximativ 20 de grupuri, în marea lor majoritate reprezentante ale comunității rușilor - lipoveni din întreaga țară, au defilat pe străzile orașului Năvodari sâmbătă după - amiază. Și anul acesta Comunitatea Rușilor Lipoveni din România a avut reprezentanți de la aproape toate organizațiile din țară, pe străzile Năvodariului desfășurându-se sâmbătă după amiază o prezentare inedită de costume tradiționale specifice etniei rușilor - lipoveni. Totul pe muzica tradițională care răsuna din rândul grupurilor venite la malul mării din toate colțurile țării. Năvodariul este recunoscut ca fiind localitatea unde trăiește o comunitate foarte mare de ruși lipoveni, reprezentanții acestei etnii bucurându-se necondiționat de sprijinul administrației locale de aici în ceea ce privește organizarea manifestărilor culturale. „Șezătoarea“ de la Festop De la sute de kilometri depărtare a venit la FESTOP și Ansamblul „Șezătoarea“ din satul Vânători, județul Neamț. Cei 25 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani au adus cu ei din Moldova lui Ștefan cel Mare obiceiurile, cântecele și dansurile care se practică la șezători, la clăcile de altădată, unde femeile, în mare parte, învârt cu foc fusul și răsucesc firul de lână în acordurile cântecelor populare ale locurilor. Membrii ansamblului din Vânători conduși de profesorii Angelica și Mihai Iațișin străbat țara în lung și în lat și oriunde ajung duc cu ei o parte din prea frumoasa zonă a Moldovei dar și bucuria și inocența copilăriei pe care azi o mai regăsești doar în „Amintirile” lui Creangă. Ei nu sunt la prima vizită în județul Constanța. Mulți dintre ei văd însă pentru prima dată marea în ținuta ei de vară. Ei au mai fost invitații comunei Cumpăna, în decembrie anul trecut, la festivalul obiceiurilor de iarnă. Ospitalitatea cu care au fost întâmpinați atunci au regăsit-o și de această dată la Năvodari. Autenticitatea le crește cota Ansamblul are o vechime de peste 15 ani iar pe aici s-au perindat multe generații. Astăzi, profesorii se laudă că de la „Șezătoarea“ au plecat copii care în prezent sunt vestiți soliști de operă, profesori, sau unii doar studenți la instituțiile de profil din țară. „Copii extraordinari”, așa cum îi caracterizează în două vorbe profesoara. Autenticitatea melodiilor interpretate este cea care i-a făcut celebri pe membrii ansamblului „Șezătoarea”. Cântecele dar și dansurile din repertoriul lor sunt autentice, culese de la bătrânii satului și redate întrutotul cum au fost ele moștenite. Pentru acest lucru au și fost răsplătiți de nenumărate ori la competițiile la care au participat. Ion Creangă la „Vreau să fiu mare vedetă“ Blebeanu Ionuț are 8 ani. I se mai spune și Ion Creangă pentru că iubește opera marelui scriitor și interpretează cu succes rolul acestuia într-o scenetă, la școală. A participat la concursul „Vreau să fiu mare vedetă“. A luat doar două note de 9 pentru că era răgușit, dar acest lucru nu l-a descurajat. Nu-i trebuie mult și ne și demonstrează că este un artist desăvârșit, că știe să cânte și să danseze întocmai ca la el, la Vânători. Ne cheamă așadar „ la joc pe rând, pe rând…“ la „o bătută la podea, frige-o, bade, așa”, chiar în mijlocul parcului din Năvodari. 