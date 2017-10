Totul despre fondul de ten

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba de un machiaj reușit, fondul de ten reprezintă piesa de rezistență. Pentru a putea face cea mai bună alegere, trebuie să cunoști tipurile de fonduri de ten și caracteristicile acestora.Crema colorantă este ideală pentru pielea tânără, fără pro-bleme, precum și pentru pielea ridată. Este o combinație între crema hidratantă și puțin fond de ten. Are rolul de a hidrata și hrăni pielea, dar și de a uniformiza culoarea tenului.Fondul de ten fluid se adresează tuturor tipurilor de ten, mai puțin celui gras. Are cea mai mică putere de acoperire, nu încarcă tenul foarte tare, este recomandat a fi folosit vara, în machiajul de zi. Nu se recomandă tenului gras, deoarece nu are rol matifiant.Fondul de ten cremă are o putere medie de acoperire și se recomandă tenului sensibil și uscat, deoarece are proprietăți de hidratare. Formula destul de ușoară nu încarcă excesiv tenul, dar reușește, în schimb, să acopere destul de bine imperfecțiunile pielii.Fondul de ten spumă poate fi folosit de toate tipurile de ten, are o textură foarte ușoară și se absoarbe rapid în piele.Fondul de ten compact cremos se recomandă în special tenului gras; datorită conținutului ridicat de pudră, conferă un aspect mat pielii.Fondul de ten compact pudră se poate folosi atât ca fond de ten, cât și ca pudră; se recomandă tenului gras având efect matifiant.Fondul de ten compact stick are o putere mare de acoperire, se recomandă tenurilor uscate, deshidratate sau normale. Se aplică cu un burețel uscat sau umezit (atunci când este umezit, puterea de acoperire este mult mai mare).Fondul de ten camuflaj are cea mai mare putere de acoperire; acoperă perfect orice defect al pielii, precum pete pigmentate, cicatrice, cuperoză, acnee și chiar tatuaje; se folosește de obicei în machiajele speciale: de scenă, foto sau machiajele de mireasă.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)