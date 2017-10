Toţi nou-născuţii seamănă cu tatăl

Toți nou-născuții seamănă cu tatăl

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă cineva vede, pentru prima dată, bebelușul, încearcă să-și dea seama cu cine seamănă. Poate că are ochii tăi, dar parcă aduce puțin și cu tati, iar părul cârlionțat sigur îl are de la bunicul, pentru că niciunul dintre părinți nu-l are nici măcar ondulat. Răspunsul adecvat nu-l are nimeni, știm doar că este vorba de genetică. Totuși, oricât de mult te-ar deranja expresia triumfătoare de pe figura mamei-soacre, toți nou-născuții seamănă cu tata, indiferent de sex. Mai departe, lucrurile se complică. Specialiștii estimează că cei 46 de cromozomi ai noștri conțin între 60.000 și 100.000 de gene. Copilul primește 23 de cromozomi de la mamă și 23 de la tată. Ținând cont de toate combinațiile posibile, o pereche de părinți poate să aibă 64 de triliarde de copii diferiți.