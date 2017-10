Tot ce trebuie să ştii despre aventura de o noapte

Tot ce trebuie să știi despre aventura de o noapte

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îi mai spunem „one night stand” și este o experiență pe care nu toată lumea se încumetă să o încerce. Regulile ei sunt simple însă: doi oameni care fie se cunosc dinainte, fie nu se cunosc, ajung să facă sex fără obligații pentru o seară ... și atât. Fără obligații nu înseamnă totuși fără responsabilități. Ca orice alt joc, chiar și one night stand-urile au regulile lor.Partenerul cunoscut vs. Partenerul necunoscut. Majoritatea oamenilor care au avut mai multe aventuri de-o noapte spun că este mult mai incitant să o faci cu o persoana total necunoscută. Adrenalina este mai mare, emoțiile sunt intense, iar a doua zi poți fi aproape sigură că nu te vei mai întâlni cu persoana în cauză.One night stand cu un prieten. În ciuda prefe-rințelor însă, uneori aventurile de-o noapte se întâmplă și între prieteni sau amici. În cazul acesta, decizia de a te culca sau nu cu respectiva persoană ar trebui luată gândindu-te la consecințele unei astfel de întâmplări asupra relației voastre. Problema este că foarte puține persoane se mai gândesc la conse-cințe, odată ce atracția sexuală începe să intre în joc.Prezervativul. Ceea ce ne aduce la o altă latură extrem de importantă a one night stand-urilor este protecția. Este foarte important să folosești protecție cu un partener nou, mai ales atunci când nu știi absolut nimic despre el. Gândește-te că nu te culci numai cu el, te culci cu toate partenerele sale din trecut. Acest sfat se aplică și pentru cazurile în care aventura se întâmplă cu un prieten sau amic. Prezervativul nu este numai o măsură de protecție împotriva sarcinii nedorite, dar este mai ales o măsură de protecție împotriva bolilor cu transmitere sexuală.Promisiunile - Lăsați promisiunile acasă. Fără „Vorbim mâine”, „Ne auzim”, „Te sun”. Oricum șansele ca acest scenariu să se întâmple sunt minime. Aventura de o noapte înseamnă o noapte și atât. Dacă sunteți prieteni, atunci încercați să vă comportați cât mai natural și încercați să vă reluați relația exact din punctul în care ați lăsat-o înainte de one night stand. Dacă reușiți, atunci vă va fi foarte bine amândurora. Dacă nu, atunci măcar să fi meritat experiența.(sursa:www.e-joy.ro)