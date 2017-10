Toshiba lansează primul său laptop compatibil 3D în iulie

Ştire online publicată Vineri, 11 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Luna viitoare, Toshiba lansează în Japonia primul său laptop compatibil cu tehnologia 3D, terminalul folosind placă grafică Nvidia și având ochelari speciali activi prin care imaginea capătă „adâncime”, scrie PC World, citată de HotNews.ro. Laptop-ul costă circa 2.750 de dolari în Japonia și este compatibil cu playere BluRay 3D. Ecranul este de 15,6 inci, iar hardul are 640 GB. Modelul Dynabook TX/98MBL combină tehnologia 3D Vision a Nvidia cu ochelarii activi care sunt sincronizați cu imaginea de pe ecran, pentru a da impresia de tridimensionalitate. Pe ecran sunt prezentate 120 de imagini pe secundă, cu cadre alternative pentru ochiul stâng și cel drept. Ochelarii ajută la separarea acestor cadre și permit trimiterea imaginii relevante către fiecare ochi. Ochelarii activi comunică cu ecranul printr-un emițător infraroșu separat și se închid/deschid de 60 de ori pe secundă, putând astfel crea impresia de „adâncime” a imaginii. Laptop-ul are ecran de 15,6 inci și player BluRay compatibil 3D, are procesor Intel Core i7-740QM și placă video GeForce GTS 365M. La acest laptop se vor putea urmări filme 3D, iar terminalul poate rula jocuri 3D, însă pentru moment conținutul este foarte sărac.