Top trei mituri despre sex, explicate!

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o nouă cercetare, psihologul Terri Conley, de la Universitatea Michigan a analizat o serie de studii psihologice realizate de-a lungul timpului și a ajuns la concluzia că diferențele dintre modul în care bărbații și femeile percep sexul nu sunt chiar atât de mari. Iată trei mituri care demonstrează că lucrurile nu sunt doar albe și negre.Bărbații se gândesc la sex mai mult decât femeileÎn primul rând, clișeul care spune că bărbații se gândesc la sex la fiecare șapte secunde nu are nicio urmă de adevăr. Totuși, este adevărat că bărbații se gândesc la sex mai des decât femeile, dar gândurile lor zboară mult mai des la orice altă nevoie fizică, cum ar fi somnul sau mâncatul.Într-un studiu publicat în 2011 în Journal of Sex Research, cercetătorii i-au rugat pe subiecți să își noteze gândurile de peste zi. Astfel s-a constatat că bărbații se gândesc la sex de aproximativ 18 ori pe zi, pe când femeile fac asta doar de zece ori. Totuși, același raport s-a descoperit și atunci când a fost vorba de somn și mâncare.Bărbații vor sex în timp ce femeile urmăresc statutulSe spune că bărbații caută femei sexy care să le asigure urmași sănătoși, în timp ce femeile caută bărbați cu un bun statut economic care să poată asigura susținerea ei și a copilului. Când oamenii de știință au rugat subiecții (studenți) dintr-un studiu să își imagineze cum arată partenerul ideal, ei au constatat că aceste tipologii chiar sunt prezente. Totuși, atunci când voluntarii au luat parte la un eveniment de tip „speed-dating” (în care bărbații și femeile încearcă să își găsească un partener într-un timp foarte scurt), aceste diferențe de gen s-au evaporat.Atunci când subiecții s-au întâlnit față în față cu potențialii parteneri, oamenii de știință nu au constatat diferențe în modul în care bărbații și femeile analizează partenerii în funcție de nivelul de atractivitate și venit.Bărbații se bucură de sexulîn afara relației mai mult decât femeileÎntr-un studiu din 1989, cercetătorii i-au rugat pe voluntari să abordeze parteneri de sex opus și de vârstă similară cu a lor, propunându-le să facă sex. La final s-a constatat că 70% dintre bărbații abordați de participante la studiu au răspuns cu „Sigur!” la propunere, în timp ce nicio femeie nu a acceptat propunerea voluntarilor. Am putea interpreta că femeile nu sunt interesate de sexul în afara relației. Totuși, se pare că factorii culturali joacă un rol important în acest proces. De fapt, atunci când femeile sunt abordate de un individ familiar dar foarte atrăgător ele devin mult mai receptive. De asemenea, diferențele dintre răspunsurile bărbaților și ale femeilor au dispărut atunci când aceștia au fost puși să ia în considerare posibilitatea de a se culca cu o persoană faimoasă. În plus, Terri Conley explică faptul că ea a constatat că femeile abordate de un străin se așteaptă ca acesta să nu fie priceput în pat. (Sursa: www.doctorulzilei.ro)