Top secrete pentru o noapte romantică perfectă

Ştire online publicată Vineri, 08 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lumânări, petale sună deja a clișeu. Sună, dar totuși ele sunt sarea și piperul unei nopți romantice. Totuși, pentru a realiza o noapte romantică, nu este suficient să faci doar atât, ci trebuie să te implici emoțional pentru ca rezultatul să fie perfect.Iată top 5 secrete pe care le poți folosi pentru realizarea unei nopți romantice perfecte alături de persoana iubită.Cearceafuri de mătase sau saten albe sau roșii. Aceste lucruri nu doar că vor da un aer sexy, dar vor da și un aer romantic, de nedescris serii voastre. Materialul lor fin și alunecos va fi exact ce aveți nevoie în acea seară.Lumânări parfumate terapeutice. Da, ai citit perfect. Există lumânări parfumate cu efect terapeutic, sau aromaterapie. Ele vor oferi serii voastre liniște, o senzație de bunăstare, lumină ambientală și romantism.Șampanie sau vin roșu. Deja clasicele „accesorii” vinul roșu sau șampania sunt două din must have-urile unei seri romantice. Un gest frumos, romantic, sexy, acestea vor umple paharele cu iubire, dorință, pasiune și plăcerea gustului.Petale de trandafir. La fel de clasice precum cele de mai sus, petalele de trandafir sunt aproape un must have pentru o seară romantică. Trebuie neapărat să le ai împreună cu toate cele menționate mai sus. Doar imaginează-ți o seară romantică, petale, muzică bună, cearceafuri fine de mătase.O baie cu spumă. Aceasta este una dintre cele mai frumoase gesturi și cele mai frumoase seri. În afară de relaxarea pe care ți-o oferă, este și un gest impresionant pentru partener.(Sursa: www.lyla.ro)