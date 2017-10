Top destinaţii de vacanţă pentru această vară

Top destinații de vacanță pentru această vară

22 Iunie 2013

Dacă îți este greu să te hotărăști unde să mergi să te relaxezi, iată care este topul celor mai bine cotate țări pentru acest an, potrivit Lonely Planet:Sri LankaSri Lanka a fost lovită în mod tragic de tsunami-ul din 2004 și de războiul civil dintre 1983 și 2009, multe regiuni fiind imposibil de vizitat chiar și pentru cei mai dornici turiști. Acum, însă, conflictul s-a încheiat, se investește foarte mult în turism și numărul vizitatorilor crește rapid. Prețurile la cazare sunt accesibile, zborurile nu-ți golesc portofelul, așa că ai face bine să iei în considerare această destinație.MuntenegruPentru iubitorii de frumusețe sălbatică, Muntenegru este destinația perfectă. Ai de ales dintre o mulțime de plaje, dar pe lângă costumul de înot trebuie să-ți pui în bagaj și o pereche de ghete, căci drumețiile sunt la mare căutare acolo. În plus, traseele pentru biciclete sunt și ele din abundență, iar infrastructura este din ce în ce mai bine pusă la punct.Coreea de SudAici poți să faci drumeții pe munte, să practici golf și să pescuiești, astfel încât vei scăpa de orice urmă de stres. În plus, în 2013, aici vor avea loc o mulțime de evenimente sportive, așa că ar fi bine să te documentezi.EcuadorCăile ferate ecuadoriene au suferit o restructurare radicală în 2013, fiind construite noi linii. Acestea vor lega Ecuadorul inclusiv de vulcanul înalt de 5.900 de metri Cotopaxi și de Nariz Del Diablo (Nasul diavolului).SlovaciaLa două decenii după Revoluția de Catifea, Slovacia oferă prețuri foarte accesibile, mai ales pe perioada iernii. Pârtiile de schi sunt bine întreținute și distracția este asigurată, așa că mergi acolo chiar acum, dacă poți. Dacă optezi să ajungi acolo vara, peisajele naturale te vor lasă fără cuvinte.Insulele SolomonUită de stațiuni de lux, agitație și viață de oraș. Mergi în sătucuri uitate de lume, unde totul e încă tradițional, și dormi în colibe pe timp de noapte, în timp ce ziua te poți delecta cu scuba-diving sau să lenevești pe plajă. Lipsa infrastructurii și malaria sunt elemen-te care îi fac pe oa-meni să se gândeas-că de două ori înain-te să aleagă această destinație, dar cu un vaccin în prealabil și mult spirit de aventu-ră, totul este rezolvat.IslandaFie că este vorba despre meniurile deosebite cu pește și carne de miel sau de prietenia cu care te primesc localnicii, odată ce vizitezi Islanda vei dori să te mai întorci cu siguranță. În plus, banii locali s-au devalorizat foarte mult în ultima perioadă, așa că și portofelul îți va mulțumi, căci nu îl vei goli prea mult.Republica DominicanăDoar în primul trimestru al lui 2012, Republica Dominicană a avut o creștere de 8,4% în ceea ce privește turismul. Nu vei avea nicio problemă în ceea ce privește drumul până acolo, căci sunt 8 aeroporturi internaționale, în funcție de zona în care vrei să aterizezi. Odată ajuns, nu vei ști ce să faci mai întâi, țara fiind renumită pentru plaje, locurile în care se face surfing, scuba-diving, plimbări și distracție de noapte.MadagascarDupă ani de nesiguranță și instabilitate, turismul a avut de pierdut în Madagascar, însă și prețurile au scăzut. În 2013 au avut loc însă alegeri prezidențiale, astfel încât lucrurile se vor schimba, inclusiv pentru turiști. Dacă vrei să ajungi în acest colț de lume, anul acesta este momentul, înainte ca agențiile să crească prețurile din nou. Este cea de-a patra insulă ca mărime din lume, iar fauna și peisajele îți vor rămâne întipărite în memorie pe viață.