Top cinci sucuri de slăbit pe bază de piersici

Ştire online publicată Vineri, 26 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Piersica este un fruct bogat în antioxidanți și specialiștii în nutriție o recomandă pentru conținutul mic de calorii, procentul de apă generos (80%) și fibre. Este recunoscută ca puternic fortifiant al sistemului imunitar și ajută la menținerea nivelurilor de glicemie și colesterol în limite normale.Suc natural de slăbit Peach and pineTropical și temperat, puternic aromat dar delicat, acest nectar poate înlocui cu succes una dintre gustările zilei. Pentru acest suc de slăbit aveți nevoie de 2 piersici sau nectarine și o jumătate de ananas, care trebuie introduse în blender și mixate până când au consistență de nectar.Substanțe nutritive: betacaroten, acid folic, vitamina B3, vitamina C, calciu, magneziu, mangan, fosfor, sulf.Suc Tangerine creamAtunci când portocalele nu sunt de ajuns, se potrivește numai gustul delicat al mandarinelor sau al oricăror alte citrice similare. Combinați-le cu piersici sau cu nectarine și veți obține un amestec dulce, sănătos și nutritiv, cu consistența cremoasă. Pentru acest suc natural pentru slăbit aveți nevoie de 3 piersici sau nectarine și 2 mandarine/clementine. Toate acestea trebuie introduse în blender și mixate până când capătă consistența de nectar.Substanțe nutritive: betacaroten, acid folic, vitamina B3, calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu, sulf.Minty PeachUna dintre cele mai răcoritoare combinații posibile este și foarte sănătoasă și cu extrem de puține zaharuri și calorii. Pentru această băutură ideală în curele de slăbire, aveți nevoie de 3 piersici sau nectarine, 1 măr, o lămâie verde (lime) și o legătură mică de mentă proaspătă. Toate acestea trebuie introduse în blender și mixate până când capătă consistența de nectar.Substanțe nutritive: betacaroten, acid folic, vitamina B3, vitamina C, calciu, magneziu, fosfor, potasiu, sodiu, sulf.Peaches and greenChiar și mai puțin apetisantul iz de pământ al țelinei sau al spirulinei este dat uitării în acest amestec cu deosebite proprietăți nutritive.Pentru acest suc natural perfect pentru curele de slăbire aveți nevoie de 3 nectarine/piersici, 2 lujeri de țelină și o linguriță de praf de spirulină. Toate acestea trebuie introduse în blender si mixate până când au consistența de nectar.Substanțe nutritive: betacaroten, acid folic, vitamina B3, vitamina C, calciu, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, sulf, proteine, acizi grași esențiali.Black peachUn deliciu estival. Fiecare picătură trebuie savurată! Experimen-tați diverse combinații de fructe de pădure pentru a schimba aroma sau dulceața sucului. Pentru acest suc de slăbit aveți nevoie de 2 piersici/nectarine și 2 mâini de mure/afine/coacăze negre.Toate acestea trebuie introduse în blender și mixate până când au consistența de nectar.Substanțe nutritive: betacaroten, biotina, acid folic, complexul de B-uri, calciu, crom, fier, magneziu, mangan, fosfor.(sursa:www.tonica.ro)