Top 5 cele mai ieftine maşini de pe piaţa românească

Top 5 cele mai ieftine mașini de pe piața românească

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sectorul auto a fost unul dintre cele mai afectate de criza economică. Cererea de mașini a scăzut puternic. Oamenii au căutat în principal mașini ieftine, astfel că producătorii și comercianții au încercat să își adapteze ofertele. Unii au tăiat din prețuri, alții au venit cu oferte de rate sau leasing ceva mai bune. Cu toate acestea vânzările au continuat să scadă puternic. Dovadă că anul trecut s-au înmatriculat numai 70 de mii de mașini față de 300 de mii în 2007. Realitatea TV a realizat un top al celor mai ieftine mașini din România.Logan și Sandero sunt modelele cele mai ieftine pe piață, ambele având sub prețul 7.000 euro, nici un competitor nu a reușit să ajungă la prețurile astea în momentul de față.Pe locurile următoare ar fi Skoda Citigo,model de clasa mini care are un preț undeva la 8.000 euro, deci diferența între modelele Dacia și Citigo este deja de circa 1.000 euro. Apoi ar fi un model ieftin Suzuki Splash care are un preț tot de 8.000 euro și Chevrolet Spark.Cele mai vândute modele cu preț redus au fost Dacia Logan și Sandero, Ford Fiesta și Renault Clio.Din nefericire în anul 2012 a continuat trendul descendent al pieței,și la sfârșitul anului am înregistrat o nouă scădere față de anul anterior, cu greu, deși statisticile nu sunt complet terminate, se pare că vom avea undeva la circa 70.000 de unități înmatriculate și vorbim aici numai despre autoturisme nu și de vehicule comerciale, ceea ce înseamnă din nou o scădere față de anul anterior.Pentru a cumpăra la un preț mai mic, românii aleg și varianta mașinilor second-hand.Dealerii autorizați oferă o gamă largă de servicii și, cel mai important, garanție pentru motorul mașinii și pentru cutia de viteze.