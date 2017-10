Top 30 de trucuri pentru a organiza casa în 30 de zile

09 Aprilie 2011

Cine spune că ai nevoie de ore și ore în șir pentru a-ți curăța și organiza casa? Mai bine faci câte un pas mic în fiecare zi, în următoarea lună, astfel încât până la sfârșitul celor 30 de zile, casa ta să fie lună și gata pentru vizite, recomandă Mediafax. Ziua 1 - Schimbă filtrele la detectoarele de fum și la hota de aragaz. Ziua 2 - Curăță geamurile în camera în care petreci cel mai mult timp (bucătărie sau cameră de zi etc.). Dacă ai terminat în maximum cinci minute, fă același lucru în următoarea cameră în care îți petreci cel mai mult timp. Ziua 3 - Fă o listă cu toate lucrurile mărunte care te deranjează constant (uși care scâțâie, butoane blocat, clanțe căzute etc.). Identifică ceea ce ai nevoie pentru a repara fiecare problemă și fă o vizită la magazinul de specialitate pentru a cumpăra lucrurile de care ai nevoie. Ziua 4 - Repară cel puțin trei lucruri de pe lista de probleme folosind obiectele pe care le-ai cumpărat de la magazin cu o zi înainte. Dacă poți, repară tot ceea ce este pe listă. Vei fi uimit de diferență. Ziua 5 - Curăță jaluzelele cu o cârpă înmuiată în detergent pentru care nu este nevoie de clătire. Dacă ai colegi sau membri ai familiei care te pot ajuta, atribuie fiecărei persoane o cameră. Totul va fi gata în 15 - 20 de minute. Ziua 6 - Ia o cârpă umedă sau cârpe de praf și șterge praful de pe plinte în fiecare cameră a casei. Ziua 7 - Schimbă mesajul de la robotul telefonic. Ziua 8 - Dacă nu ai un aspirator cu abur, închiriază sau cumpără unul. Adu-l acasă. Ziua 9 - Elimină mobilierul din camerele cel mai folosite. Curăță covoarele cu ajutorul aspiratorului cu abur și curăță și covoarele sau mocheta de pe holuri și scări. Returnează aspiratorul după ce ai terminat. Ziua 10 - Spală sau du la curățătoria chimică husele de pe canapele, fotolii și scaune. Ziua 11 - Așează câteva perne viu colorate pe paturi, canapele și scaune pentru a lumina casa. Ziua 12 - Organizează-ți sertarele din bucătărie și camera de zi. Folosește-te de cutii pentru a pune obiectele pe categorii. Ziua 13 - Curăță oglinzile din casă. Dacă ai terminat de curățat oglinzile în 15 minute, spală și ferestrele din dormitor. Ziua 14 - Ai o mulțime de DVD-uri și CD-uri aruncate pe rafturi și în dulapuri? Pune-le pe toate în huse speciale, apoi aranjează cărțile, ziarele și revistele în dulapuri și fă ordine în cutia de bijuterii. Ziua 15 - Fă ordine și curat pe mese, în noptiere, aruncă hârtiile, cataloagele vechi, documentele care nu mai sunt necesare. Ziua 16 - Dacă ai ventilatoare, astăzi este timpul să le cureți de praf. Ziua 17 - Curăță de praf gurile de aerisire din casă (bucătărie, baie, debarale etc.). Ziua 18 - Este timpul pentru niște exerciții de stretching: curăță pânzele de păianjen și praful de pe tavane și pereți, curăță de praf dulapurile înalte. Ziua 19 - Fă ordine în șifoniere și debaralele care conțin haine și aruncă sau donează lucrurile pe care nu le-ai mai purtat de cel puțin un an, care sunt deteriorate etc. Ziua 20 - Dacă ai copii mici, fă ordine în jucării, aruncă-le pe cele deteriorare, inutilizabile. Dacă fiii tăi au mai crescut, donează jucăriile. Ziua 21 - Ocupă-te de holul de la intrare, aranjează cheile, portofelele, gențile, încălțămintea. Ziua 22 - Mătură și spală holul, scutură preșul de la ușa de la intrarea în casă, curăță de praf ușa de la intrare. Ziua 23 - Curăță de praf ramele de fotografii, lămpile și obiectele mici de decor. Ziua 24 - Curăță și fă ordine în frigider, aruncă tot ceea ce nu mai poate fi folosit. Ziua 25 - Fă ordine pe birou, în mormanele de dosare, hârtii, acte, pune totul în rafturi, folosește-te de cutii pentru a le clasifica. Ziua 26 - Fă curățenie în baie, fă ordine în dulapul de medicamente, aruncând tot ceea ce este expirat. Fă ordine în dulapul de produse cosmetice, procedând la fel. Ca regulă, cu cât produsul cosmetic este aplicat mai aproape de ochi, cu atât termenul de valabilitate este mai scurt. Ziua 27 - 70% dintre oamenii cu vârsta peste 12 ani fac abuz de medicamente primite de la prieteni sau rude. Asigură-te că acestea sunt stocate corespunzător, într-un loc unde copiii nu pot ajunge. Ziua 28 - Continuă curățenia în bucătărie, aruncă orice lucru inutil care este lipit pe frigider, adună monedele împrăștiate, ziare, reviste, spală dulapurile, dă cu aspiratorul pe podele și spală pe jos. Ziua 29 - Dă cu aspiratorul în restul casei și mai șterge o dată praful. Ziua 30 - Relaxează-te și ocupă-te de tine.