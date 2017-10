Top 3 alimente care te ajută să dormi perfect

Ştire online publicată Miercuri, 17 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„Majoritatea oamenilor care suferă de insomnie ar putea să doarmă ca niște pui de cățeluși dacă ar fi dispuși să facă niște mici schimbări”, susține specialistul în studii asupra somnului Jacob Teitelbaum, citat de site-ul descopera.ro.Desigur, Teitelbaum consideră că, pentru a avea parte de un somn liniștit și odihnitor, trebuie să ne schimbăm stilul de viață. Printre aceste schimbări, se numără și alimentația corectă. Așadar, iată ce alimente vă ajută să dormiți mai bine.1. BananeleBananele au o concentrație mare de potasiu și magneziu, substanțe nutritive care se dublează atunci când musculatura este relaxată. În plus, ele conțin și triptofan, un aminoacid care induce somnul și care ulterior se transformă în serotonină și melatonină. Serotonina este un neurotransmițător care promovează relaxarea, pe când melatonina promovează somnul. Pentru a ajunge la creier, triptofanul are nevoie de aproximativ o oră, așa că trebuie să avem grijă cum ne programăm gustarea de dinainte de somn.2. ProteineleAlimentele bogate în proteine promovează și ele somnul. În plus, ele combat refluxul gastroesofagian. Acest lucru este important, din moment ce, de foarte multe ori, arsurile la stomac își fac apariția noaptea și tulbură somnul. Prin urmare, pentru un somn liniștit putem mânca două felii de carne slabă sau de brânză, un ou fiert tare, brânză de vaci amestecată cu fructe proaspete sau o mână de semințe de dovleac.3. CireșelePotrivit unui studiu publicat în Journal of Experimental Botany cireșele sunt singura sursă naturală de melatonină. Așa că specialiștii recomandă să mâncați câteva cireșe cu o oră înainte de culcare. De asemenea, se pare că efectul îl întâlnim și la sucul de cireșe și la fructele uscate.