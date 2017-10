Top 10 cele mai bune browsere din 2011

Ştire online publicată Miercuri, 27 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De-a lungul timpului au existat nenumărate dezbateri privind cele mai eficiente browsere de pe piață. Pentru că de la an la an apar noi versiuni, dar și noi produse de navigat pe internet, iată cel mai recent top al celor mai bune 10 browsere din 2011. Clasamentul este realizat de cei de la Axleration. 1. Mozilla Firefox Mozilla a lansat această versiune pe data de 22 martie. Interfața îmbunătățită, viteza crescută, dar și accelerarea hardware fac din cea mai nouă versiune a Firefox cel mai bun browser. Specificații: •Butonul Firefox - un substitut pentru meniuri •Îmbunătățire serioasă a butonului Bookmark •Navigare Offline •Zoom •De 3 ori mai rapid decât versiunea 3.6 •Grafică 3D •Integrare Anti-virus •Anti-phishing •Update Automat •Teme (Personas) •10.000 de modalitati de a-l personaliza •Suport Multi touch •Traducere în 75 de limbi •Implementarea standardelor HTML5 •Fonturi speciale •Auto Complete îmbunătățit •Session restore 2. Google Chrome 11 Google Chrome este de altfel și al doilea cel mai utilizat browser. După succesul variantei 10 , Google a decis lansarea versiunii beta a Google Chrome 11. Deși nu se știe până acum data de lansare a versiunii oficiale, Chrome 11 se bucura deja de un succes răsunător. Specificații: •Scăderea utilizarii CPU cu 80% •Search box mai eficient •Download mai ușor •Crestere spectaculoaăa a vitezei Java Script •Update-uri automate •Session restore •Cu 68% mai rapid decat varianta anterioara •Implementarea standardelor HTML5 •Anti malware •Anti Phishing •Grafica 3D •Recunoșterea vocii •Teme •Auto Complete mult îmbunătățit 3. Internet Explorer 9 Chiar dacă este cel mai bun browser de până acum al celor de la Microsoft, încă nu poate concura cu cele două menționate mai sus. •Integrare cu Windows 7 •Interfață nouă •Design nou pentru pagina New Tab •Bara de notificare •Integrare a barei de adrese și cea a căutarilor •Mult mai rapid decat variantele anterioare •Implementare a standardelor HTML5 •Update-uri automate •Îmbunătățire a caracteristicilor Add-on •Filtru smart screen •Caracteristici de securitate și confidențialitate îmbunătățite 4. Opera 11 Opera 11 este un browser restilizat cu multe facilități și mult mai sigur chiar și decât Mozilla Firefox 4. Specificații: •Buton Opera •Visual Mouse Gestures •Standarde HTML 5 •Caracteristici CSS3 •Panou de mail ce poate fi drag-uit •Skins si Layout uri •Widget-uri •Torrent download rapid •Foarte bine securizat pentru download-uri •Cel mai rapid motor JavaScript Citeste mai departe...