Tony Tomas & Cross au fost pe val la Festivalul Mamaia

Ştire online publicată Joi, 27 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tony Tomas și trupa Cross au fost la înălțime pe scena Teatrului Soveja, la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. În primul rând prin sound-ul melodiei pe care au interpretat-o - „Spune-mi și mie”, orchestrată de trupa Cross. Piesa este compusă de Tony Tomas, iar versurile sunt scrise de Tony împreună cu Liliana Levintza, managerul artistului. Artistul și trupa care l-a însoțit pe scena Festivalului Mamaia au impresionat nu doar publicul, ci și juriul, care i-a răsplătit cu un premiu special pentru creație, constând în realizarea unui videoclip. Tony Tomas, ex Tony Poptămaș, (pe numele său real Sorin Anton Poptămaș) și-a construit o cariera de succes fiind cunoscut atât de publicul român, cât și de cel internațional. Și-a lansat primul album în țară în luna mai a acestui an. Albumul se numește „Secrete publice”, și e realizat împreună cu trupa Cross, compusă din Vladimir Săteanu (bas), Silviu Dimitriu (clape), Marius Pop (chitara) și Florin Ionescu (tobe). Albumul oferă câteva zeci de minute de muzica pop-rock, cu un sound inedit, marcat de inconfundabila voce a lui Tony Tomas. Materialul conține nouă piese și doua bonus tracks de pe albumul „Cross the Line”, înregistrat la Omnisound Recording Studios, din Nashville, SUA, și lansat în anul 2005. La realizarea albumului „Secrete Publice”, artistul a colaborat cu nume sonore, precum compozitorii Sandy Deac și Laszlo Kovacs, împreună cu care a conceput un material discografic de succes. Astfel, piesa „Ai să știi” a câștigat anul acesta, la Gala decernării Premiilor Muzicale Radio România Actualități, premiul pentru „Cea mai difuzată piesă a anului 2008”.