Tipuri de bărbaţi buni pe care ai fi norocoasă să-i întâlneşti

Tipuri de bărbați buni pe care ai fi norocoasă să-i întâlnești

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare femeie prefera anumite lucruri la un barbat. Uneia ii place tandretea, alteia onestitatea deplina, in timp ce o a treia poate sa adore un barbat care stie sa spele vasele. Cu toate acestea, exista si barbati care sunt buni la toate. Si aceasta nu pentru ca s-ar pricepe realmente la orice, ci doar pentru ca au acele trasaturi pe care fiecare femeie vrea sa le gaseasca intr-un barbat.Uite care sunt tipurile de barbati buni pe care ai putea avea norocul sa-i intalnesti in viata. Fii atenta la detaliile despre ei, ca sa ii poti recunoaste si sa iti alegi cu usurinta jumatatea!Barbatul directUnii barbati nu pot fi directi nici cand vine vorba de lucrurile pe care le prefera la masa de pranz. Si acesta nu ar fi neaparat un lucru rau. Problema apare in momentul in care un barbat nu poate sa fie sincer cu tine.Barbatul direct este unul dintre barbatii buni pe care ii poti intalni si care sunt de pastrat o viata. Acesta are onestitatea in sange, asa ca, daca te place, iti va spune din capul locului. La fel se va intampla si in eventualitatea in care nu te place. Iar acesta este un lucru bun, cu toate ca este dureros la inceput.Barbatul care se tine de cuvantConsecventa este o trasatura de caracter foarte pretioasa. Femeile sunt capabile sa observe repede daca un barbat este sau nu stabil, atat in ceea ce priveste viata lui, cat si in ceea ce priveste relatiile pe care si le face. Barbatul care se tine de cuvant este sarmant prin simplitatea sa si siguranta pe care o inspira femeilor cu care hotaraste sa aiba relatii amoroase.Daca nu exista nicio discrepanta intre cuvintele si faptele sale, atunci este de pastrat. Este omul in care poti sa ai incredere. De exemplu, daca iti spune dupa o intalnire ca i-ar placea sa te mai vada, acesta chiar vorbeste serios si va face tot posibilul sa te reintalneasca. In niciun caz nu se va rusina sa te invite la o urmatoare intalnire sau nu se va gandi la tot felul de jocuri amoroase prin care sa te faca sa te indragostesti. Singurul defect la acest tip de barbati este faptul ca tinde sa devina previzibil.Nu este o caracteristica generala, dar, odata ce ii acorzi incredere, vei stii ca te va suna fix cand ti-a promis si ca te va duce intocmai la restaurantul pe care ati vorbit sa-l incercati. In cazul in care spontaneitatea nu este in topul listei tale de preferinte, tine de acest barbat cat de tare poti, daca ajungi sa il intalnesti.Barbatul lipsit de superficialitatePrintre barbatii buni pe care poti avea sansa sa ii intalnesti, se afla si barbatul pe care nu il intereseaza aparentele. El este acela care se uita la caracterul si inteligenta unei femei, nu la perfectiunea picioarelor sau la zambetului ei. Odata ce ajunge sa o iubeasca, ea va reprezenta prototipul perfectiunii pentru el.Barbatul sentimentalLui nu ii este teama ca ai putea sa il respingi. Si aceasta nu pentru ca nu ii pasa, ci pentru ca il caracterizeaza sinceritatea. La fel ca barbatul direct, el iti va spune imediat cat de mult te place si ce anume ar vrea de la relatia dintre voi doi. Cu toate acestea, tinde sa se avante prea mult si prea devreme. Dar aceasta nu este decat o urmare a faptului ca stie exact ce cauta si nu considera ca ar mai fi nevoie sa astepte o confirmare pentru ceea ce simte.El nu se va arata dezinteresat cu scopul de a parea mai atragator si a te face sa-l cauti mai des. La fel cum se intampla cu majoritatea barbatilor buni, el nu se va arunca in jocurile de seductie tipice fiecarui inceput de relatie. Te va cauta ca sa iti spuna cat esti de frumoasa, cum ii luminezi ziua si cat de tare i-ar placea sa te vada. Acest barbat iubeste, nu se joaca.(sursa:www.divahair.ro)