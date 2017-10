Tinerii PSD, urecheaţi de Ponta pentru lipsă de activitate

Tinerii PSD, urecheați de Ponta pentru lipsă de activitate

Ultima zi a acestei veri a prilejuit întâlnirea tinerilor care împărtășesc valori social democrate cu membrii de vârf ai partidului: Mircea Geoană, Cristian Diaconescu și Titus Corlățean. În cadrul „Școlii de pregătire politică” a TSD, tinerii au etalat tricouri cu liderul revoluției cubaneze, Che Guevara, originalitate vestimentară neînțeleasă, atâta vreme cât ideologiile politice ale partidului și, respectiv, personajului istoric, nu se întrepătrund reciproc. Modernizarea clasei politice românești și a sistemului electoral – acestea au fost tematicile care au deschis în cursul zilei de ieri Școala de Vară a tinerilor social democrați, proiect care se desfășoară sub titulatura „Școala de pregătire politică”, pe parcursul a trei zile, în stațiunea Mamaia. La eveniment au fost prezenți președintele partidului PSD, Mircea Geoană, vicepreședintele partidului, Cristian Diaconescu și Titus Corlățean, secretar general al PSD, dar și reprezentanți ai administrației locale, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Dezbaterea a debutat cu discursul președintelui de partid care, pe fondul unor probleme ce țin de linia generală a politicii românești actuale, a ținut să puncteze câteva dintre cele mai grave aspecte ale actualei guvernări, dar și poziția PSD față de acestea. „PSD vrea sa tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește reclădirea sistemului politic românesc, dată fiind pierderea încrederii românilor în clasa politică și faptul că am reușit recordul penibil de a absorbi 0% din fondurile europene”, a afirmat liderul PSD. În continuare, Geoană a afirmat: „Vina aparține guvernării de dreapta din ultimii trei ani, dar nu doar lor, e o vină colectivă”. Considerând sistemul de alegeri parlamentare pe liste de partid ca fiind ceva deja depășit, Geoană a subliniat necesitatea introducerii votului uninominal. Promovarea tineretului social democrat a fost, de asemenea, una dintre liniile de discuție urmate, ieri, de membrii partidului. Geoană vrea să clarifice relațiile PSD cu Guvernul În ceea ce privește moțiunea de cenzură, Mircea Geoană a menționat: „PSD are o miză extrem de importantă sub două aspecte. În primul rând e vorba de clarificarea relației între Executiv și Parlament și apoi de faptul că numai moțiunea ar putea permite reconfigurarea axelor de forță ale politicii românești”, a conchis liderul partidului. Deși a criticat demersurile adversarilor politici cu privire la proiectul școlilor de vară, Geoană a atins tangențial și acest subiect: „Celelalte școli de vară au fost folosite pentru a puncta formal acuze politice. Am mare încredere că în cadrul TSD sunt oameni foarte bine pregătiți, dar care trebuie să fie încurajați”. Continuând direcția lansată pe acest subiect de liderul partidului, Titus Corlățean a ținut să specifice faptul că nu e o școală de vară oarecare, ci una de pregătire a tineretului. Secretarul general al PSD este de părere că o filozofie mai serioasă este ceea ce îi separă pe politicienii de stânga de cei de dreapta. Vicepreședintele PSD și purtător de cuvânt al partidului, Cristian Diaconescu, a propus un remember politic al perioadei post – decembriste, făcând o trecere în revistă a fostelor guvernări și indicând care au fost greșelile principale. Prezent în rândurile din spate, acolo unde, de altfel, se afla și Daciana Sârbu, Victor Ponta a fost invitat să ia cuvântul, lucru pe care, de altfel, l-a și făcut, în ciuda ezitărilor mai mult decât evidente. Ponta a criticat activitatea tinerilor social-democrați sau, mai bine spus, lipsa acesteia și a oricărei inițiative politice. Ulterior discursului spontan al lui Victor Ponta, primarul Constanței, Radu Mazăre, a contracarat acuzele acestuia la adresa TSD, argumentând că, în județul Constanța, ei sunt prezenți în înalte funcții de conducere, iar activitatea lor este apreciată ca fiind eficientă. 