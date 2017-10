Tinerii preferă nordul staţiunii Mamaia

Tinerii preferă nordul stațiunii Mamaia

Ştire online publicată Marţi, 12 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tinerii aflați săptămâna aceasta pe litoral preferă să-și petreacă timpul în nordul stațiunii Mamaia. Pretextul: „apa e mai curată și cluburi sunt destule”.Deși terasele și restaurantele din toată stațiunea se întrec în a pregăti meniuri cât mai atractive, care să le fure ochii turiștilor, aceștia dau iama în loca-lurile mai „de fițe” din zona Cazinoului. Marina I., din Iași, ne-a declarat: „Îmi place mai mult în această parte a stațiunii pentru că sunt mult mai multe locuri în care pot să-mi petrec timpul. Dacă vreau terasă am terasă, dacă vreau să stau în hotel, îl am aici, la doi pași, marea este aproape, deci nu mai am nevoie de altceva”. Însă pentru familiile ce-și petrec timpul pe litoral, lucrurile se schimbă. Copiii dornici de distracție își conving părinții să facă lungi plimbări prin Satul de Vacanță. Vata de zahăr pe băț, porumbul fiert, înghețata și nu în ultimul rând diversitatea de carusele le dau bătăi de cap părinților, spre deliciul copiilor. Răbdarea este lucrul esențial de care trebuie să dispui atunci când ai drum în Satul de Vacanță, iar pe lângă aceasta un buget „măricel”.Andreea BAJDECHI