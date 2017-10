Ţine ridurile la distanţă, din timp

Ține ridurile la distanță, din timp

24 Septembrie 2013

Frumusețea este trecătoare, dar prin câteva gesturi simple ea poate fi menținută cât mai mult timp. Iată câteva sfaturi în acest sens: Consumă pește. Somonul, ca și alte specii de pește mai gras, este o sursă bogată de proteine, elemente esențiale pentru îngrijirea și menținerea elasticității pielii. Studiile în domeniu au arătat că persoanele care obișnuiesc să consume pește gras au o piele fermă și hidratată. Nu trișa! Ține ochelarii pe nas! Trebuie să porți ochelari, dar tot amâni momentul, mai ales că poți face lucrurile simple și fără să îi ții pe nas. Oboseala oculară poate duce la folosirea intensă a mușchilor faciali, la încruntare, ceea ce crește și șansele de apariție a ridurilor. Ceea ce la început pare să fie o cută fină la nivelul tenului se poate transforma într-un rid adânc. Poartă ochelarii de vedere fie că citești o carte, lucrezi la calculator sau te uiți la televizor. Dormi pe spate. Dormitul în anumite poziții poate duce la apariția mai rapidă a ridurilor, sunt de părere specialiștii dermatologi. Dormitul pe o parte poate duce la apariția liniilor fine fie la nivelul obrajilor, fie a bărbiei. Deși multe dintre cutele care apar pe ten dispar la puțin timp după trezire, dar prin repetare ridurile se pot adânci tot mai mult. Pe de altă parte, per-soanele care preferă să doarmă cu fața în pernă au șanse mari să aibă riduri vizibile pe frunte. Dintre toate pozițiile de somn, cea pe spate aduce cele mai mari beneficii când vine vorba de prevenirea ridurilor. Alege produsele care conțin vitamina C. Mai multe studii în domeniu au descoperit că vitamina C ajută la producerea de colagen, proteină prezentă în țesutul conjunctiv și care protejează împotriva ridurilor. În plus, colagenul limitează efectele nocive ale razelor ultraviolete, reduce petele întunecate și roșeața de la nivelul pielii. Un prim pas în prevenirea ridurilor este și alegerea produselor de îngrijire care conțin vitamina C (acid ascorbic). Mai mult, include în dietă alimentele care au un conținut ridicat de vitamine. (Sursa: www.clicksănătate.ro)