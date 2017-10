Ţine-i gay şi totul va fi OK

Ține-i gay și totul va fi OK

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, cititorii rubricii se exprimă, oricât de greu vă vine să credeți că: 1. oamenii citesc rubrica și 2. gamerii știe să scrie coerent. Cel care a „scris” astăzi se numește Costică, care s-a defulat pe cinci pagini de Word, în Arial 14, în legătură cu viața virtuală din lumea Sims 3. Iată, în continuare, un rezumat de 1,5 file, din care am eliminat cuvintele obscene, cum ar fi „nemaipomenit”, „interesant” sau „frumos”. Ca o surpriză totală, Sims 3 a ieșit de pe poarta uzinei EA Games mult mai repede decât ne așteptam, mai ales că, de curând, fusese lansat și ultimul add-on pentru Sims 2, Apartment Life. The Box Multă lume excitată a dat buzna să-și cumpere (culmea, nu să-l dea jos de pe torente!) Sims 3, care promitea un sistem incredibil și revoluționar, fără a da însă prea multe amănunte, pentru a nu strica surpriza. Noi am cumpărat (serios, n-am downloadat nimic) Sims 3 Collector’s Edition, o cutie transparentă de plastic, cu o... chestie verde, care s-a dovedit a fi un stick USB de 2 Giga, în forma icon-ului legendar al industriei Sims. Cotrobăind cu mare emoție în cutie, am mai găsit un cod, cu care îți poți lua o mașină de lux pentru Sim-ul tău, și un voucher de 10 euro, numai buni de spart pe magazinul on-line al EA Games. Evident, codul exclusiv nu merge. Eroarea „This serial number has been already used“ înseamnă că toți care au cumpărat Sims 3 CE au primit același cod. Apoi, cu 10 euro nu poți să cumperi nimic, cei de la EA Games fiind probabil prea ocupați să răspundă la miile de e-mail-uri cu „De ce nu merge mashinutzaaa?“ ca să pună niște produse ieftine pe site. The Game În fine, să trecem la jocul propriu-zis: filmuleț, nimic interesant, tutorial, bla bla, alegem un oraș (nu că ar fi greu, e doar unul singur!), facem niște caractere, respectiv un prieten ratat și o gagică sexy. După combinația Sims 2 + 1.247 de add-on-uri, e foarte greu să te întorci la epoca de piatră. Sims 3 are exact ce avea Sims 2 acum cinci ani... NIMIC! Posibilitățile de personalizare a caracterelor se rezumă la „gras“ sau „musculos“, când vine vorba de bărbați. La femei... ei bine, presupunem că tocilarii din echipa EA n-au mai văzut o femeie adevărată din liceu. De remarcat este că abia după zece (!!!) ani de Sims ai voie să alegi „lățimea“ personajelor. Pentru înălțime, așteptăm Sims 4. Am îmbrăcat simșii cu unul din cele cinci tricouri identice și am trecut la cel mai amuzant capitol: personalitatea! Nu mai există zodii, ca în Sims 2, ci ai la dispoziție un sistem de traits și perks, importat din seria Fallout. Aici am avut parte de un prim moment de satisfacție, când am făcut un mic computer whiz, nevrotic, loser, lonely și unflirty. Și aici începe epopeea gay a Sims 3. Te plimbi prin oraș, faci vizite, dai petreceri la care bărbații se cuplează cu bărbații și femeile cu femeile, cânți la chitară, mergi la toaletă sau te bați cu lumea, dacă alegi să fii mean spirited. Ca în orice joc cu ratingul 12+, nimeni nu bea alcool, nimeni nu fumează, iar copiii învață că e bine să își facă ordine în cameră și să aibă relații intime cu persoane de același sex. În viziunea EA Games, Mark și John pot forma un cuplu homosexual la vârsta de 12 ani, întrucât e mai cool decât să bea o bere și să fumeze pe ascuns în baie. Să încerce un Jack Daniel’s cu Red Bull... asta ar fi deja prea scârbos, nu-i așa? Felicitări pentru EA Games! Iată un joc care îi pune pe adolescenți pe drumul cel bun, curat, sănătos și moral! Cât timp nu fumezi și nu bei, totul e în regulă. Dacă scoteau și cafeaua din joc ar fi putut coborî ratingul la 3+ (chiar o să le propun asta). ...and the ugly graphics În 2009, EA Games lansează un joc care poate fi jucat pe un Pentium III și o placă video cu 128 Mb și pixel shader 2.0. E perfect, dacă aveți o prietenă obsedată de Sims, căreia i-ați făcut cadou un laptop de 800 lei cu placă video integrată. O să o țină ocupată muuuuultă vreme și nu mai riscați să fiți dat afară în șuturi de la calculator. Thanks again, EA! În fine, Sims 3 CE costă 300 lei, bani cu care poți să mergi liniștit la Vama Veche, să mănânci, să bei, să-ți cumperi țigări și prezervative sau niște stick-uri de memorie, niște semințe, două bilete la concert, orice altceva în afară de un joc după care rămâi cu sechele și ți-e frică să te mai apleci după săpun.