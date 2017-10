Timpuri Noi: „Gala de anul acesta e triumfală”

Cu o seară înainte, susținuseră un concert de două ore la Vama Veche. De aceea, probabil, păreau cam sleiți de vlagă, dar puși pe poante cu dus-întors. Sau poate așa… «glumeți» or fi în fiecare zi și nu știe lumea cum să-i ia. Cert este că trupa Timpuri Noi va constitui în fiecare miercuri, timp de șase săptămâni, capul de afiș al Galelor Studențești de la Costinești. Artanu: „Spre deosebire de vara trecută, când am participat cu aceeași plăcere și ne-am simțit foarte bine, Gala de anul acesta e triumfală. Cu o scenă foarte mare, cu instalație profesionistă de sunet". Dani Iliescu, chitarist: „Aici este vorba de o colaborare între două centre universitare serioase. El (Artanu – n.r.) fiind din București, iar eu din Iași, nu pot să nu spun că dincolo de tehnică am venit cu dorința de a face ca această manifestare să crească de la an la an. Oricum, noi ne simțim bine când publicul se simte bine, de aceea ne urcăm pe scenă. Pentru că avem ceva de oferit".