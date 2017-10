Timpul de somn ale copilului în funcţie de vârstă

Timpul de somn ale copilului în funcție de vârstă

Somnul are un rol extrem de important în procesul de creștere și dezvoltare a copilului. Numărul zilnic de ore de somn de care are nevoie depinde de mai mulți factori - de nevoile individuale ale copilului, starea de sănătate, dar mai ales de vârsta lui. Iată cât și cum trebuie să doarmă cel mic, în fiecare etapă a copilăriei lui, potrivit specialiștilor Copilul.ro:Până la un an: 16 ore de somn.Între 1 - 3 ani: 12 - 14 ore de somn.Între 3 - 6 ani: 10 - 12 ore de somn.Între 7 - 12 ani: 9 - 11 ore.Referitor la somnul bebelușului până la vârsta de un an, specialiștii spun că în primele patru săptămâni de viață, nou-născutul doarme aproape toată ziua, acumulând, în total, chiar și 18 ore de somn pe zi, în reprize de câte două-patru ore. La această vârstă, copilul nu are programat un ceas biologic propriu. Din acest motiv, el nu ține cont de zi sau de noapte pentru a dormi sau nu. Părinții sunt cei care-i reglează programul de somn și îl ajută, pe măsură ce crește, să facă deose-birea dintre zi și noapte. După vârsta de un an, timpul alocat somnului începe să scadă, iar orele de veghe și explorare a mediului înconjurător sunt din ce în ce mai multe.