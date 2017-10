Timp liber pe litoral

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cei care se află în vacanță în stațiunea Mamaia se pot distra la sfârșitul acestei săptămână în Clubul Fusion unde Taraful din Clejani va susține un concert senzațional. Cei care au dus faima muzicii lăutărești peste hotare pot fi aplaudați, în schimbul unui bilet care costă 30 de lei. Pe lângă muzica bună, atmosfera inconfundabilă, fetele frumoase și un personal bine instruit, Bellagio Club Mamaia îți creează condiții ca să ai parte de distracție. Duminică, 6 septembrie, turiștii pot asista la Stand-Up Comedy cu Trupa Deko, cea mai talentată și cunoscută trupă de Stand-up din București În perioada 4-6 septembrie, H2O prezintă Invincibles Team la Gravity Park din Constanta. Celor șase sporturi de anul trecut (skateboarding, BMX Park, MTB/BMX Dirt, rolling, trial și cățărare) li se alătură din acest an un sport nou pe meleagurile românești – mountainboarding-ul. Premiile depășesc 25.000 euro (cash și produse). Line-up artiști: Șuie Paparude, Zicu & Ufe, Loriko (live drums), Bully, Various Artist, Fresh The Funkster, DJ Fu / Jungle Drummer / Script MC, MC Zani (UK Beatbox Champion 2009) & DJ Matman. Cei care își petrec sfârșitul de săptămână la Vama Veche pot trece pentru ultima oară în acest an prin Clubul Expirat. În zilele 4, 5 și 6 septembrie, Club Expirat vă așteaptă pentru petrecerea de sfârșit de sezon. Iubitorii muzicii rock care se află la Vama Veche pot petrece, sâmbătă seara, la ultima zi a Festivalului Stufstock 7. Pe scenă vor urca Phenomenon, Les Elephants Bizares, ZOB, Kumm, EMIL, Timpuri Noi, Urma, Zdob și Zdub, The Amsterdams și Dj Sile. Totodată, pe scena secundară vor urca cei de la Propaganda, Hush, Nuage, Relative, The Mushroom Story și L’orchestre Roche.