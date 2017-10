Timp liber

Ştire online publicată Vineri, 07 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Club Bellagio Mamaia îți aduce un super invitat, diseară, pe Liliana Nae alias Neylini. r Trupa Tep Zepi va susține ultimul concert din carieră, la Terasa Hand din Vama Veche, astăzi, începând cu ora 20,00. În deschidere va concerta trupa KinEthics. r Pentru prima dată într-un concert în România, Kelly Rowland vine diseară în Club Bamboo Mamaia, într-un concert live excepțional. Prețul unui bilet este de 50 de lei. r Fanii trupei Paraziții au posibilitatea să-i asculte pe cei trei băieți, diseară, în stațiunea Mamaia, în Wish Summer Club. Același club vă invită, mâine, să-l ascultați pe celebrul cântăreț american James Smith. r În Vama Veche, trupa de stand-up co-medy Aristocrații, formată din Toma, Sergiu și Radu, va susține un spectacol, la Club Control, mâine, de la ora 21,00. Prețul unui bilet este 15 lei. r Un eveniment inedit pe litoral, în acest week-end, este cel organizat de Club Expirat, care vă invită la Chill by the Sea, mâine, începând cu ora 19,00. r Împătimiții DJ-ului, producătorului și remixer-ului Sasha pot veni pe litoral, mâine, să-l asculte pe unul dintre cei mai inspirați artiști ai muzicii electronice actuale. Prețul unui bilet este de 30 de lei, până la ora 01,00, și 50 de lei, după această oră. Tot mâine, Grimus va susține un concert la terasa H2O din stațiunea Mamaia. r În Papa la Șoni din Vama Veche va avea loc un concert Les Elephants Bizarres, sâmbătă, începând cu ora 23,00. r Dacă pe Rosario Internullo nu l-ați ascultat sâmbătă, la Kudos Beach, atunci puteți să veniți să-i vedeți, duminică, pe DJ Optick și Mahony.