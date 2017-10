Timp liber

Ştire online publicată Joi, 06 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Cream și Fatman Scoop cântă pe litoral, diseară, în Discoteca Tineretului din stațiunea Costinești, după ora 23,00. r Trupa Tep Zepi va susține ultimul concert din carieră la Terasa Hand din Vama Veche, în această vineri, 7 august, începând cu ora 20,00. În deschi-dere va concerta trupa KinEthics. r În Vama Veche, trupa de stand-up comedy Aristocrații, formată din Toma, Sergiu și Radu, va susține un spectacol, la Club Control, sâmbătă, 8 august, de la ora 21,00. Prețul unui bilet este 15 lei. r Pentru prima dată într-un concert în România, Kelly Rowland vine în Club Bamboo Mamaia, într-un concert live excepțional, vineri, 7 august. Prețul unui bilet la ineditul concert este de 50 de lei. r Fanii trupei Paraziții au posibilita-tea să-i asculte pe cei trei băieți, vineri, în stațiunea Mamaia, în Wish Summer Club. Același club vă invită, sâmbătă, 8 august, să-l ascultați pe celebrul cântăreț american James Smith, care va susține un concert live incendiar. r Un eveniment inedit pe litoral, în acest week-end, este cel organizat de Club Expirat, care vă invită la Chill by the Sea, sâmbătă, 8 august, începând cu ora 19,00. r Împătimiții DJ-ului, producătorului și remixer-ului Sasha pot veni pe litoral, sâmbătă, 8 august, să-l asculte pe unul dintre cei mai inspirați artiști ai muzicii electronice actuale. Sasha revine cu producții fresh în setul său și, dacă vrei să-l asculți, poți cumpăra un bilet în schimbul sumei de 30 de lei, până la ora 01,00, și 50 de lei, după această oră. Tot sâmbătă, 8 august, Grimus va susține un concert la terasa H2O din stațiunea Mamaia. r Dacă pe Rosario Internullo nu l-ați ascultat sâmbătă, la Kudos Beach, atunci puteți să veniți să-i vedeți, duminică, pe DJ Optick și Mahony. r În Papa la Șoni din Vama Veche va avea loc un concert Les Elephants Bizarres, sâmbătă, 8 august, începând cu ora 23,00. r Bellagio Club din stațiunea Mamaia vă invită, astăzi, la o prezentare de lenje-rie intimă și costume de baie. Pe data de 7 august, Neylini alias Liliana Nae va concerta în același club. Neylini și-a început cariera muzicală acum câțiva ani, dar adevăratul succes l-a cunoscut odată cu difuzarea single-ului „Muleina”. Piesa a înregistrat un succes extraordinar, prin îmbinarea intonațiilor și instrumentelor grecești cu beat-ul de club.