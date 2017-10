Timp liber

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Wish Summer Club vă propune două evenimente pentru sfârșitul de săptămână. Vineri, 7 august, la Wish va concerta trupa Paraziții, iar sâmbătă, 8 august, celebrul cântăreț american James Smith va susține un concert live. r Sasha revine pe litoralul românesc, în Club La Mania din stațiunea Mamaia, sâmbătă, 8 august. DJ, producător, remixer și unul dintre cei mai inspirați artiști ai muzicii electronice actuale, Sasha revine cu producții fresh în setul său. Prețul unui bilet este de 30 de lei, până la ora 01,00, și 50 de lei după. r Club Bamboo Mamaia o aduce, pentru prima dată în România, pe Kelly Rowland într-un concert live excepțional, vineri, 7 august. Prețul unui bilet este de 50 de lei. r Fly Project întreține atmosfera în Club Gossip din Costinești, astăzi și pe 7 august. Tot în Costinești, în Club Gossip, DJ Rynno și Sylvia vă garantează un party pe cinste, miercuri, 5 august, dar și sâmbătă, 8 august. r Morris va concerta pe litoral, în Disco Ring din Costinești, vineri și sâmbătă, adică pe 7 și 8 august. r Super Party în Bellagio Club din Mamaia, miercuri și joi, 5 și 6 august. Miercuri are loc petrecerea cu cele mai mici prețuri, iar joi are loc o prezentare de lenjerie intimă și costume de baie. Pe data de 7 august, Neylini alias Liliana Nae va concerta în același club. Neylini și-a început cariera muzicală acum câțiva ani, dar adevăratul succes l-a cunoscut odată cu difuzarea single-ului „Muleina”. Piesa a înregistrat un succes extraordinar, prin îmbinarea intonațiilor și instrumentelor grecești cu beat-ul de club.