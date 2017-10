timp liber

Ştire online publicată Miercuri, 29 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Club Gossip din Costinești îl are ca invitat, astăzi, pe Fly Project. Sâmbătă, 1 august, DJ Rynno și Sylvia vă invită în aceeași locație. r A:rpia:r, Prâslea & El Cezare sunt prezenți, astăzi, pe litoral, în La Mania din stațiunea Mamaia. În același club, vor mixa Zipp, Prick și Alexandra, vineri, 31 iulie, iar sâmbătă, 1 august, distracția continuă cu DJ Shonky. Prețul unui bilet este de 20 de lei. r Eduard Maya și Vika Jigulina te așteaptă în Club Wish din Mamaia, vineri, 31 iulie. „Stereo Love” este rezultatul colaborării dintre cei doi, fiind pe primele locuri în topurile muzicale. r Shaggy revine pe litoralul românesc, vineri, 31 iulie, la Club Bamboo Mamaia. Concertul live te va ține în priză până în zori, prețul unui bilet fiind de 50 de lei. Același club pune în scenă, sâmbătă, 1 august, cea mai senzuală și fierbinte noapte a verii: Passion Night. Începând cu ora 23,00, transformă-ți imaginația într-un izvor al fanteziilor, în care fascinanta zeiță a dragostei îți va arăta calea către extaz și dorință. Momentele speciale vă vor încânta simțurile, condimentate de o coregrafie deosebită, senzualitatea și misterul fiind elemente cheie ale nopții. Un show de excepție și o noapte fără prejudecăți, prețul unui bilet fiind de 30 de lei. r Club Crush Mamaia prezintă vineri, 31 iulie, Black or White Summer Party. Dressing Code: femeile în alb complet vor să cunoască persoane noi; bărbații în negru complet vor să cunoască persoane noi; femeile sau bărbații îmbrăcați în combinații de alb cu negru se bucură la maxim de petrecere alături de prieteni. Muzica va fi asigurată de MC Adryanno feat. DJ Alexys. r Între 27 iulie și 2 august, la Sun Club din Mamaia are loc festivalul 777, adică 7 zile, 7 nopți, 7 DJ - DuzzyDAS, DigitalOne, Bruno George, Pilu’Style, Adrian P., DJ Black, Ste-phan Oleh, DJ Stef, Ale-xandru Eftimie, Alex EX, Mishu’, Droopy, DJ Maryo și Th. E Act. Intrarea este liberă. r Invitatul de onoare în Kristal Club Mamaia, sâm-bătă, 1 august, este renu-mitul artist internațional ATB. Organizatorii vă garan-tează un show pe cinste la malul mării alături de ATB, cunoscut și sub numele de André Tannenberger. Pre-țul unui bilet la spectacolul extraordinar de lumini, sunete și muzică este de 30 de lei. r Vino la Kazeboo Beach din Mamaia, sâmbătă, 1 august, începând cu orele 21,30, unde Damian & Brothers vă vor umple inimile de veselie până târziu în noapte.