Timp liber

Ştire online publicată Marţi, 28 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Club Gossip din Costinești îl are ca invitat, mâine, pe Fly Project. Sâmbătă, 1 august, DJ Rynno și Sylvia vă invită în aceeași locație. r A:rpia:r, Prâslea & El Cezare sunt prezenți pe litoral, în La Mania din stațiunea Mamaia, mâine. În același club, vor mixa Zipp, Prick și Alexandra, vineri, 31 iulie, iar sâmbătă, 1 august, distracția continuă cu DJ Shonky. Prețul unui bilet este de 20 de lei. r Eduard Maya și Vika Jigulina te așteaptă în Club Wish din Mamaia, vineri, 31 iulie. „Stereo Love” este rezultatul colaborării dintre cei doi, fiind pe primele locuri în topurile muzicale. r Vino la Kazeboo Beach din Mamaia, sâmbătă, 1 august, începând cu orele 21,30, unde Damian & Brothers vă vor umple inimile de veselie până târziu în noapte. Rezervări puteți face la numărul de telefon 0724.27.009. r Între 27 iulie și 2 august, la Sun Club din Mamaia, are loc festivalul 777, adică 7 zile, 7 nopți, 7 DJ - DuzzyDAS, DigitalOne, Bruno George, Pilu’Style, Adrian P., DJ Black, Stephan Oleh, DJ Stef, Alexandru Eftimie, Alex EX, Mishu’, Droopy, DJ Maryo și Th. E Act. Intrarea este liberă. r Invitatul de onoare în Kristal Club Mamaia, sâmbătă, 1 august, este renumitul artist internațional ATB. Organizatorii vă garantează un show pe cinste la malul mării alături de ATB, cunoscut și sub numele de André Tannenberger. Prețul unui bilet la spectacolul extraordinar de lumini, sunete și muzică este de 30 de lei.