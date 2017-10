Timp liber

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Derrick Carter, unul dintre cei mai buni DJ din Chicago, și Bill Patrick, respectat DJ la New York, sosesc în La Mania pentru o petrecere memorabilă. Prețul unui bilet este de 30 de lei, până în ora 1,00, și 40 de lei după. r Invitatul special în Kristal Club Mamaia, sâmbătă, este Butch, DJ producător pentru Richie Hawtin, Derrik May, Ali Dubfire. Evenimentul cu DJ Outwork a fost amânat. r Dacă vă aflați în Vama Veche, puteți participa la Folk - Vama, la Papa la Șoni, eveniment organizat în memoria interpretului de muzică folk Nicu Vladimir. Sâmbătă, în ultima zi a festivalului, cântă Nicu Alifantis. r Un festival dedicat muzicii hip-hop și reggae, SummerJam ’09, are loc în Vama Veche, în acest week-end. Sâmbătă, distracția va fi asigurată de Selecta B., DJ Undoo, DJ Skid, Funktastics, Zeppelin, Veritasaga, Maximilian & Agresiv, Nimeni Altu’, Green Vibe Crew (Keumart & Mr. Ive Man), Chesarion și duminică vor cânta DJ Grand, DJ Nemo, Jah Army Entertainment Division and Hades Crew Grand Finale. Prețul unui bilet este de 30 de lei pe zi. r E.M.I.L. își lansează ultimul album pe Terasa Hand din Vama Veche, sâmbătă, de la ora 22,00. Albumul se intitulează „Știu, ți se pare absurd…” și conține 11 melodii compuse în perioada 2007-2009. În deschidere vor concerta cei de la Pistol cu capse. r Club Bliss prezintă sâmbătă concert live DJ Project, iar Loredana și DJ LaCrate vor susține un concert, în Club Crush Mamaia. r Sâmbătă vor concerta DJ Rynno și Sylvia în Club Fusion din Mamaia. r Un show de stand-up comedy, cu trupa Jokers, va avea loc, duminică, în Club Bellagio din Mamaia. Cătălin Iliescu, Claudiu Constantin, Marius Coandă și Cosmin Natanticu vă invită să muriți de râs cu cel mai nou spectacol de stand-up comedy, care va dura două ore. r Până pe 12 august, Club Control din Vama Veche găzduiește atelierul de creație și manufactură, „Cooperativa de vara”, organizat de Fabrik9.