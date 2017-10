Timp liber

Ştire online publicată Vineri, 24 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

r Dacă vă aflați în Vama Veche, puteți participa la Folk - Vama, la Papa la Șoni, eveniment organizat în memoria interpretului de muzică folk - Nicu Vladimir. Festivalul a început luni, 21 iulie, și ține până sâmbătă, 25 iulie. Astăzi cântă Mircea Baniciu & Vlady Cnejevici și Marius Batu, iar mâine va cânta Nicu Alifantis. r Un festival dedicat muzicii hip hop și reggae, SummerJam ’09 are loc în Vama Veche, în acest week-end. Cei mai cotați artiști ai momentului din țară și de peste granițe participă la eveniment. Astăzi cântă Roots Again, Axes, Cumicu, Raku, Shy Beatz, Root Souljah, Jahmmi Youth, Zafayah, Raizah, iar mâine distracția va fi asigurată de Selecta B., DJ Undoo, DJ Skid, Funktastics, Zeppelin, Veritasaga, Maximilian & Agresiv, Nimeni Altu’, Green Vibe Crew (Keumart & Mr. Ive Man), Chesarion. În ultima zi a festivalului vor cânta DJ Grand, DJ Nemo, Jah Army Entertainment Division and Hades Crew Grand Finale. Prețul unui bilet este de 30 de lei pe zi. r David Deejay feat. Dony, cunoscuți pentru single-urile „Sexy Thing”, „Nasty Dream” și „So Bizzare”, sunt invitați, astăzi, în Wish Summer Club, iar Club Bamboo Mamaia garantează un show în premieră în România: Minimission, The Intimate Tour 2009. Prețul unui bilet în Club Bamboo Mamaia este de 30 de lei. r Dacă sunteți consumatori de karaoke, atunci trebuie să mergeți la Karaoke Night la Kazeboo, astăzi, după ora 22,00. r La Lollipop Beach Club sosesc, astăzi, Tony Rodriguez, Suciu, Mauss, Jeefo, Xandru și Ovidiu Andrei. Petrecerea începe la ora 22.00, iar intrarea este liberă. r Puya te invită, astăzi, la Club Fusion pentru un super show live și un nou hit, iar James Smith, prezent în Club Bellagio Mamaia, te așteaptă la un super show și-ți garantează o atmosferă explozivă. r Invitatul special în Kristal Club Mamaia, sâmbătă, este DJ Outwork. Set-ul va fi întregit de un show special, cum nu s-a mai văzut în România până acum: Giant Instruments Show. DJ Outwork și percuționiștii săi vor susține showul în jurul unei sfere enorme, care va fi „tapetată” cu instrumente de percuție. Cei care vor să vadă un altfel de show sunt așteptați mâine în Kristal Club Mamaia, începând cu ora 23,00. r E.M.I.L. își lansează ultimul album pe Terasa Hand din Vama Veche, mâine, 25 iulie, de la ora 22.00. Albumul se intitulează „Știu, ți se pare absurd…” și conține 11 melodii compuse în perioada 2007-2009. În deschidere vor concerta cei de la „Pistol cu capse“. r Club Bliss prezintă sâmbătă concert live DJ Project, iar Loredana și DJ LaCrate vor susține un concert, în Club Crush Mamaia. r Până pe 12 august, Club Control din Vama Veche găzduiește atelierul de creație și manufactură, „Cooperativa de vară”, organizat de Fabrik9.