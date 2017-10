Timbrul de mediu, fiasco total. Românii cumpără şi înmatriculează tot mai multe rable

1

idioti

taxa asta e un bir in plus pe care omul trebuie sa-l ia in calcul. Se cumpara masini ieftine din saracie, nu de placere. Daca am un buget de 5000 eur, sa spunem, iau o masina de 3500 si platesc taxa 1500 ca vor ei. Daca nu era taxa, luam una mai buna cu 1500 din start si polua mai putin, dar cine draqu sa gandeasca. Pe langa faptul ca erau bugetele mici, mai scazi din ele si taxa si astfel calitatea achizitiei. IDIOTI. Lasa taxa in combustibil si atat, mergi mult, poluezi mult, platesti mult...indiferent cu ce...lasati oamenilor banii in buzunar si o sa vedeti cum se schimba si achizitiile. Nu suntem tampiti, cum credeti, suntem saraci, tot din cauza voastra, ca nu noi am ales saracia !!!!!!!!!!!