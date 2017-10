Ştii câte calorii are pâinea prăjită?

Știi câte calorii are pâinea prăjită?

23 Septembrie 2014

Circulă mitul că pâinea prăjită nu îngrașă. Paradoxal, nivelul caloriilor dintr-o felie de pâine prăjită depind doar de tipul de pâine folosită. Astfel, potrivit Diva.hai, o felie de pâine albă prăjită va avea aceeași valoare nutritională ca și una neprăjită. Practic, atunci când prăjești pâinea, nu se schimbă cu nimic aportul caloric al acesteia. Problema apare atunci când ungi pâinea cu unt. În acest caz, la caloriile feliei de pâine de adaugă cele ale untului. O porție de 10 grame de unt are 74 calorii, iar o lingură de unt are 102 calorii, ceea ce înseamnă un adaos substanțial, dacă ești la dietă. Când vrei să slăbești, folosește cât mai puțin unt și înlocuiește-l când gătești cu uleiul de măsline.Poate vă interesează și câte calorii are o felie de pâine, în funcție de sortiment. Atunci când începem să fim preocupați de sănătate și de siluetă, suntem puși față în față cu numeroasele opțiuni de pâine existente pe piață, din care nu știm ce să alegem. Diva.hair ne ajută în această privință, precizând câte calorii are o felie de pâine în funcție de sortiment, dar și care sunt nutrienții care se găsesc în fiecare tip de pâine!Pâinea neagră înlocuiește adesea pâinea albă în diete, deoarece are mai mulți nutrienți. O felie de pâine neagră are 65 de calorii, cu un conținut de carbohidrați de 12 grame, 2,26 grame de proteine și 0,81 grame de grăsimi. În plus, pâinea neagră are mai multe fibre decât cea albă (1,7 g), motiv pentru care este preferată în regimuri. O felie de pâine neagră conține și potasiu (54 mg), calciu (2%) și fier (4%).Pâinea albă. Caloriile dintr-o felie de pâine albă pot fi cu ușurință trecute cu vederea la o masă, fără a-ți pune în pericol silueta. Însă dacă nu te oprești doar la una, atunci ar putea fi o problemă. Pâinea feliată standard, care se găsește în magazine, are 80 calorii pe felie, cu un conținut total de 14 grame de carbohidrați. Din aceștia rezultă 58 de calorii, adică 74% din aportul energetic total. Spre deosebire de alte tipuri de pâine, cea albă conține doar 0,8 grame de fibre per felie, ceea ce o face să fie mai puțin apreciată de nutriționiști și de persoanele care sunt preocupate de silueta. În ceea ce privește grăsimea și proteinele, într-o felie de pâine albă din comerț nu găsești mai mult de 1 gram de grăsime și 2.7 grame de proteine. Vestea bună este că făina albă folosită în prepararea acestei pâini este adesea fortifiată cu minerale și vitamine, inclusiv fier. Atenție, însă, la conținutul ridicat de sodiu: 147 miligrame, adică 10% din doză zilnică recomandată.