Tiesto şi Armin van Buuren vin la Mamaia, la The Mission Dance Week

Tiesto și Armin van Buuren vin la Mamaia, la The Mission Dance Week

The Mission Dance Week este cel mai așteptat eveniment din această săptămână. Stilurile minimal, deep house, transe, breakbeat, hi-nrg, hard house, tech-house, latin-house, epic trance, electro-funk și vocal house vor putea fi ascultate în Năvodari, la Hanul Piraților Beach. Vineri și sâmbătă, 31 iulie și 1 august, The Mission organizează, pe plaja Hanul Piraților din Năvodari, Dance Week-end Edition 02, care îi are ca invitați principali pe Armin van Buuren și Tiësto. Pe plajă veți putea asculta stilurile minimal, deep house, transe, breakbeat, hi-nrg, hard house, tech-house, latin-house, epic trance, electro-funk și vocal house. În prima zi a evenimentului, vineri, pe 31 iulie, vor cânta Negru (între orele 20,00 și 21,00), Livio & Roby (între orele 21,00 și 22,00), Glenn Morrison (între orele 22,00 și 23,55), Armin van Buuren (între orele 00,00 și 03,00) și Mylo (între orele 03,05 și 05,00). Sâmbătă, 1 august, în deschidere va cânta Faster și Geore G., între orele 20,00 și 21,00. Kaskade va mixa între orele 21,00 și 21,55, urmat de Groove Armada, care va întreține atmosfera până la miezul nopții. Frenezia se va dezlănțui, de la miezul nopții și până la 03,00, alături de Tiësto, iar cel care va închide evenimentul va fi Sven Vath, care va cânta între orele 03,00 și 06,00. Bilete prin rezervare - 70 de lei pentru ambele seri Biletele pot fi cumpărate în avans, pentru o seară prețul fiind de 40 de lei, iar pentru ambele seri de 70 de lei. La locație, în fiecare seară, prețul unui bilet va fi de 70 de lei. Biletele VIP costă, în fiecare seară, 100 de lei, iar numerele de telefon la care puteți suna pentru rezervare sunt 0722.399.228 și 0722.937.972. Bilete în avans pot fi achiziționate de la bilete.ro. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis la The Mission Dance Week. Primul eveniment The Mission a fost organizat în anul 2000, iar cel mai recent a avut loc pe data de 2 mai, anul curent. Cei mai mari artiști de pe scena muzicii electronice internaționale au fost invitați, de-a lungul celor șapte ani, la evenimentele The Mission: The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Sven Vath, Laurent Garnier, Chicane, Tiësto, Paul van Dyk, Armin van Buuren, Carl Cox, John Digweed, Trentemoller, Timo Maas, Sasha, Booka Shade, Paul Oakenfold, Steve Lawler, Above & Beyond, Erick Morillo, Danny Tenaglia, Deep Dish, M.A.N.D.Y.